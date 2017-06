Xbox One X'e Ücretsiz 4K Oyun Güncellemeleri Geliyor!

Piyasanın en güçlü konsolu olmaya hazırlanan Xbox One X, gücünü birçok oyunda gösterecek. Geriye uyumluluk sayesinde ilk çıktığında tüm oyunları oynayabileceğiniz Xbox One X'te 4K/60 FPS destekli birçok oyun bulunuyor.

Microsoft, E3 2017 konferansında duyurduğu yeni konsolu Xbox One X’le birlikte birçok oyunun da duyurusunu yaptı. Yeni konsolların en büyük sıkıntısı olan yeni oyun bulma sorunu, Xbox One X için sıkıntı yaratmayacak. Microsoft’un yaptığı açıklamalara göre şu anda piyasada yer alan birçok oyun ücretsiz olarak 4K desteği alacak. Üstelik oyunlarınız Xbox One’da varsa yeni bir oyun almadan direkt Xbox One X’de oyunu 4K oynamaya devam edebileceksiniz.

Gears of War 4, Killer Instinct, Minecraft, Forza Horizon 3 ve Halo Wars 2 gibi oyunlar Microsoft tarafından 4K desteği alacak. Aynı zamanda Final Fantasy 15’den Resident Evil 7’ye kadar 30’dan fazla üçüncü parti oyunun Xbox One X için 4K desteği alacağı duyuruldu.

7 Kasım’da 499 dolar karşılığında piyasaya çıkacak Xbox One X, Xbox One’a göre %30 daha iyi performans sunacak. Daha önceki Xbox One modellerine göre daha küçük kasada en yüksek performansı sunacak Xbox One X, Microsoft’un açıklamalarına göre bizleri oyunsuz bırakmayacak.