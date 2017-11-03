Xbox One X 4K Güncellemelerinin Şoka Uğratan Dosya Boyutu!

Xbox One X, 4K oyun desteği ile pek çok oyuncu için vazgeçilmez bir cihaz. Bununla birlikte bazı oyunların 4K güncellemelerinin 100GB'ı aşan dosya boyutu, şimdiden kullanıcıları bıktırmış durumda.

Xbox One X’in 4K oyun güncellemeleri, hem internet kotanızı hem de depolama alanınızı fazlası ile rencide edebilir. Zira bazı güncellemelerin dosya boyutları 100GB’ı aşıyor.

Örneğin; Gears of War 4. Güzel oyun öyle değil mi? 4K güncellemesi de çok güzel; tam 103GB boyutunda.

Ya da Halo 5: Guardians’ı ele alalım. 98.26GB boyutunda bir 4K güncellemesine sahip. Tabi ardından bir de 14.6GB’lık ek güncelleme geldi.

Quantum Break’in 4K güncellemeleri biraz daha insaflı; sadece 83.7GB. Fakat oyunun bir parçası olabilen TV gösterilerini indirmek isterseniz 75.61GB boyutunda ek dosya indirmeniz gerekiyor. Toplam kapladığı alanı hesaplamaya bile gerek yok.

Bu oyunların standart dosya boyutlarının da zaten az olduğu söylenemez. Fakat 4K güncellemeleri ile birlikte birkaç oyun aldığınızda depolama alanınız zaten dolacak. Zira tek bir 4K güncellemesi 100GB’ı aşarken Xbox One X’in toplam depolama alanı 1TB.

Sonuç olarak eğer Xbox One X aldıysanız ya da alacaksanız harici bir depolama alanı bakmaya başlasanız iyi edersiniz. Çünkü ilerleyen dönemlerde güncellemelerin dosya boyutları daha da artacak..