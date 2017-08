Yeni XBOX One X Project Scorpio Edition'un Fiyatı Belli Oldu

Microsoft'un uzun süre Project Scorpio olarak adlandırdığı gerçek 4K oyun deneyimi yaşatabilen oyun konsolu XBOX One X olarak tanıtılmıştı. Ancak Microsoft'un özel bir Project Scorpio modeli duyuracağı kesinleşti.

Oyun geliştiricilerinin oyun dünyasını değiştirecek bir konsol olarak bahsettiği XBOX One X için yeni bir görünüm tasarlandı. İsmini uzun süre Project Scorpio olarak duyduğumuz ancak daha sonra Project Scorpio yerine One X ismi ile tanıtılan yeni XBOX'un yeşil ve siyah temalı XBOX One X Project Scorpio Edition modeli göründü. XBOX'un resmi YouTube kanalından yayınlanan video, Project Scorpio Edition modelinin tüm ihtişamını bize gösterdi.

Siyah rengin üzerinde yeşil yazılar bulunduran Project Scorpio Edition modelinin sınırlı sayıda bulunacağını söyleyebiliriz. Almanya'da bulunan Saturn ve MediaMarkt gibi teknoloji marketlerinin internet sitelerinde Xbox One X Project Scorpio'yu görebiliyoruz. Yeni çıkacak XBOX'un şu an 1TB modelinin 499€ fiyat etiketine sahip olacağını ve 7 Kasım'da satışa çıkacağını biliyoruz. Gamescom oyun fuarında ilerleyen günlerde daha fazla detay öğrenebiliriz.

XBOX One X Project Scorpio Edition, ülkemizde 2899₺ fiyat etiketine sahip olacak. XBOX Türkiye internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada sınırlı sayıda olan yeni XBOX modelini "Doğrudan Microsoft Mağazası'ndan satın alırsanız ücretsiz teslimat ve sorunsuz iade fırsatı edinebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.