Xbox One X İçin AMD FreeSync Desteği Geliyor

Yeni nesil konsol yarışına adeta kaplumbağa hızında başlayan Microsoft, Xbox Game Pass sonrası yeni hamlelerle arayı kapatmaya çalışıyor.

Konsol güncellemelerine eksiksiz devam eden Microsoft, AMD’nin FreeSync ekranlarını da unutmadı. İlerleyen günlerde Microsoft, Xbox One X ve S konsollarına yeni bir güncelleme getirecek. Bu güncelleme sonrası Xbox One S ve X, 1440p çözünürlüklü ekranlarla ve FreeSync teknolojisiyle uyumlu hale gelecek.

Peki, FreeSync nedir?

Nvidia'nın G-Sync'i gibi bir özellik olan FreeSync, temelde ekrandaki yenilenme hızını senkronize eder ve ekranda oluşabilecek görsel dalgalanmaların önüne geçerek daha pürüzsüz bir oyun performansı sağlar. Biraz daha teknik bir şekilde bahsedecek olursak, FreeSync teknolojisi AMD GPU'larda monitör ve işlemci arasındaki bağlantı sorunlarını çözümler. FPS oyunlarda yürüme esnasında ekranın alt tarafındaki desenli yerin donma olmadan kesintisiz bir şekilde ilerlemesini örnek olarak verebiliriz.

FreeSync ilavesinin yanı sıra Microsoft, televizyonlarda otomatik düşük gecikme modunu da desteklemeyi planlıyor. Bu güncelleme, oyunu optimize ederken düşük gecikme moduyla uyumlu televizyonlarında bu yıl içinde kullanılmaya devam etmesini sağlayacak. Güncelleme sonrasında açılmayan oyunlarda, özel bir mod devreye girecek ve oyunu eski Xbox One sürümünde çalıştırmaya çalışacak.