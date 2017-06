Xbox One X, Xbox One S ve Xbox One Karşılaştırması!

Microsoft'un son üç oyun konsolu karşı karşıya.

İlk olarak geçtiğimiz yıl düzenlenen E3 2016 etkinliğinde yok az bir detay ile karşımıza çıkan Microsoft'un yeni oyun konsolu Project Scorpio, aradan geçen 1 senelik sürecin ardından resmi olarak, Xbox One X adı ile karşımıza çıktı.

Sony'nin PS4 Pro'suna karşılık Microsoft'tan gelen bir atak olarak değerlendirilen One X, özellikle bir önceki modeli One S'e nazaran, başta grafik kalitesi bağlamında önemli yenilikler ile karşımıza çıkıyor. Peki Microsoft'un son üç oyun konsolunu, yani Xbox One X'i, Xbox One S'i ve Xbox One'ı karşılaştırdığımızda ortaya nasıl bir tablo çıkıyor? Cihazlar arasındaki farklar neler? Şimdi gelin bir göz atalım:

Ağırlık

Xbox One: 3,2kg

Xbox One S: 2,90kg

Xbox One X: 3,81kg

Çıkış çözünürlükleri

Xbox One: 720p, 1080p

Xbox One S: 720p, 1080p, 4K (HDR)

Xbox One X: 720p, 1080p, 4K (HDR)

CPU

Xbox One: 8 çekirdekli 1.75GHz AMD Jaguar APU

Xbox One S: 8 çekirdekli 1.75GHz AMD Jaguar APU

Xbox One X: 8 çekirdekli, 2.3GHz Özel Üretim AMD

GPU

Xbox One: 835MHz, 1.3 TFLOP

Xbox One S: 914MHz, 1.4 TFLOP

Xbox One X: 1.17GHz, 6 TFLOP

RAM

Xbox One: 8GB DDR3

Xbox One S: 8GB DDR3

Xbox One X: 12GB DDR5

Dahili Depolama

Xbox One: 500GB / 1TB

Xbox One S: 500GB / 1TB / 2TB

Xbox One X: 1TB

Fiziksel Medya

Xbox One: Blu-ray, DVD

Xbox One S: 4K Blu-ray, DVD

Xbox One X: 4K Blu-ray, DVD

Girişler

Xbox One: HDMI 1.4, S/PDIF, USB 3.0, Kinect port

Xbox One S: HDMI 2.0a, S/PDIF, USB 3.0, IR blaster

Xbox One X: HDMI 2.0b, S/PDIF, USB 3.0, IR blaster

Fiyat