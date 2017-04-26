Dünya'nın en güçlü konsolu olarak lanse edilen Xbox Project Scorpio yakın tarihte satışa sunulacak. Microsoft, Xbox One ve Xbox Project Scorpio arasındaki farkları kamuoyu ile paylaştı.

Xbox Project Scorpio üstün örnekleme teknoloji sayesinde 1080p TV'lerde bile görsel iyileştirmeler sağlayacak. Scorpio Project işlemcisi ve grafik yongası ile biçimlendirilen 4K görüntüler, 4K TV olmadan bile dikkate değer gelişmeler sağlayacak. Microsoft, bu gelişmelerden bazılarını kamuoyu ile paylaştı.

Öncelikle 1080p ve 4K arasındaki farklara bir göz atalım. Microsoft'un yayınladığı görseldeki arka plana ve figürün yüz ve saç detaylarına dikkat edin. Scorpio Project'in keskinliği görselin sağ tarafında fazlasıyla öne çıkıyor.

Solda klasik 1080p Xbox One, sağda 4K Project Scorpio

Şimdi de, standart bir 1080p HD ekranda Scorpio Project ile Xbox One arasındaki farklara değiniyoruz. İlk konsolun hünerleri de aynı klasik TV'de gösteriliyor. Dikkat edersek Project Scorpio bir kez daha farkını ortaya koyuyor. Aynı kadına bakıyoruz: Her nasılsa tüm detayları öncü konsola göre çok daha gerçekçi. Özellikle saçına dikkat etmenizi öneriyoruz. Xbox Project Scorpio, 2017 yılının tatil döneminde yani yılbaşına yakın bir tarihte satışa sunulacak.

Standart 1080p ekran karşılaştırması: Solda Xbox One, sağda Project Scorpio