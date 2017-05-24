Xbox Scorpio, Oyunların En İyi Konsol Versiyonlarını Sunacak!

Microsoft, Project Scorpio ile oyunların güçlü ve performanslı bir şekilde en iyi konsol sürümlerin olacağını söylüyor.

Xbox yöneticisi Phil Spencer, Project Scorpio üzerindeki oyunların mevcut en iyi konsol sürümleri olacağını iddia ediyor. Spencer'in iddiası, Twitter'daki bir hayran sorusuna yanıt olarak verildi: "Destiny 2 veya Call of Duty: WW2, PS4'te olduğundan daha iyi ve performanslı olacak mı?" Tam olarak somut bir cevap olmasa da "Oyunların en iyi konsol sürümleri olacak" dedi.

Xbox severler için Spencer'ın bu yorumları E3 2017'ye bambaşka bir heyecan katıyor. Microsoft bu konsol için 'en güçlü konsol' gibi bir tabir kullansa da cihazın ne kadar güçlü olacağı henüz netleşmedi. Ayrıca Microsoft'un yayımcıları ve geliştiricileri, Scorpio'nun hiçbir kısıtlamaya tabi olmadığını ve diğer Xbox serilerinden çok daha performanslı olduğunu söylediler.

Eğer Spencer'in yorumları doğruysa Destiny 2'nin Project Scorpio versiyonu, üstün konsol versiyonu olabilir. Fakat olasılıklardan bahsedebiliyoruz çünkü malesef Microsoft, Scorpio'u hala bir sır gibi korumaya devam ederek yenilikleri dahi bildirmiyor. Bungie ve Activision'ın, Sony ile devam eden bir ortaklıkları olduğu için, Destiny 2 geliştiricileri Xbox'ı kendi özel platformları gibi görüp en üstün performansı verecekmiş gibi de durmuyorlar.

Destiny 2 durumuna bakılmaksızın açıkça söyleyebiliriz ki Project Scorpio'nun önü epey açık ve umut verici. Oyuncular, daha güçlü bir konsolu bekliyorlardı ve Microsoft, onlara bu konsolu vermeyi vaad ediyor.