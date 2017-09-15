XBOX'ta Oyunları Tamamen Cihaza İndirmek Gerekmeyecek

Microsoft'un üzerinde çalıştığı yeni XBOX sistemi indireceğiniz oyunun sadece oynamayı istediğiniz kısımları indirerek daha az yer tüketecek.

Oyunu parçalara ayırıp sadece oynayacağınız bölümleri oynamayı sağlayacak yeni özellik çok daha az yer tüketerek sahip olduğunuz XBOX'ta daha fazla oyun bulundurmanıza olanak sağlayacak. Ayrıca oyuncular oyunların kullanmadığı modlarını silerek daha fazla depolama kapasitesi açabilirler. Bu yeni sistemin ne zaman geleceği henüz belli değil.

Yer tasarrufunun yanı sıra daha internet kullanımına yol açacak bu özellik ile birlikte internet kotalarınız hızlı bir şekilde dolmayacak. Bu tarz veri kısıtlayan uygulamalar ülkemiz için önemli zira evlerimizde hala kotalı internetler bulunuyor.

Ayrıca bu gelen özelliği XBOX'tun başlangıçta kurulu olan uygulamalarında kullanmanız mümkün. Böylece XBOX sabit diskinizde boşa yer harcamamış, yerden tasarruf etmiş olursunuz. XBOX One X sadece bir kaç ay sonra piyasaya sunulacak. Bu özellik One X modeli ile birlikte yakın gelecekte olabilir.