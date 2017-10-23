Xiaomi Redmi Note 4'e Android One'lı Mi A1 ROM Eklendi

Xiaomi Mi A1'in başarılı stock ROM'unu Xiaomi'nin bir diğer telefonu Redmi Note 4'te kullanabileceğiniz yeni bir ROM indirime sunuldu.

Android One projesi kapsamında Android 8 Oreo’yu hatta önümüzdeki sene Android 9’u alması beklenen Xiaomi Mi A1’in ROM’u, geliştiriciler tarafından diğer Xiaomi cihazlarına bağlanmaya çalışılıyor. Hem saf Android isteyenler hem de uzun süre güncelleme desteği almak isteyenler için muhteşem bir tercih olacak Xiaomi Mi A1 ROM’u, Xiaomi Mi 5X’in ardından şimdi de Xiaomi Redmi Note 4/4X için yayınlandı.

XDA kıdemli üyesi GLokin666 tarafından geliştirilen yeni ROM, Redmi Note 4 telefonlarına Xiaomi Mi A1’in yazılımını eklemeyi içeriyor. Xiaomi Mi A1 ile Mi 5X donanım açısından birbirine yakın cihazlardı, ancak Redmi Note 4 bu noktada bazı farklılıklar içeriyor. Bu farklılıklardan dolayı şu an ROM’u yükleyecek kişiler telefonun kızılötesi ve parmak izi okuyucusunu kullanamayacaklar. Ayrıca kamera da yazılımsal olarak bazı işlemleri yapamıyor. Bu tip aksaklıklar bazı kullanıcılar için sorun olabilir, ancak pek önemi yok diyenler için Android One destekli sağlam bir telefon sizleri bekliyor diyebilirim.

Elinizde Xiaomi Redmi Note 4 cihazı var ve bunu Xiaomi Mi A1 ROM’unda test etmek istiyorsanız buraya tıklayarak ROM’un yer aldığı XDA sayfasına ulaşabilirsiniz. Geliştirici ROM’un istikrarlı kabul edilebileceğini ve en az Xiaomi Mi A1 kadar hızlı çalıştığını belirtti. Bu sorunların ilerleyen zamanda gelecek güncellemeler ile çözülüp çözülmeyeceği ise ne yazık ki bilinmiyor.