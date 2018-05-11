Xiaomi, 100 inçlik yeni Lazer TV'si Fabulus F1'i Tanıttı!

Çok çeşitli ürün portföyüne sahip olan Xiaomi, bir panelle birlikte gelen yeni Fabulus F1 lazer projektörünü tanıttı.

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, çok yönlü zengin ürün portföyüne yeni bir ürün daha ekledi. 100 inçlik harici bir ekran ile gelen yeni Xiaomi Fabulus F1 lazer projektör, 100 inçilk harici bir panel ile kullanılan bir Lazer TV olarak da adlandırılabilir.

Standart 16:9 görüntüler için geliştirilen projektör, 2214x1245 çözünürlüğünde görüntü üretebiliyor. Görüntüler 2214 ± 1mm uzunluğa, 1245 ± 1mm genişliğe ve 5500 ± 40mm görüntüleme mesafesine sahiptir.

Paneli ve projektörü ile tamamen yeni olan Lazer TV, en parlak ışık altında bile net görüntüler elde edebilmek için özel olarak tasarlandı. Bu çarpıcı kalitenin arkasında ise Guangfeng Xiaomi Ekolojik Zinciri’nden Fengmi Technology bulunuyor.

Xiaomi’nin 100 inçilk yeni Lazer TV’si, ALPD 3.0 teknolojisi sayesinde son derece düşük maliyetli fakat aynı oranda da yüksek performanslı. %100 CLO’ya sahip olan Lazer TV, yüksek kontrast sunar ve görüntüde asla iz oluşmasına izin vermez.