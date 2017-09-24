Xiaomi 2 Günde 1 Milyondan Fazla Telefon Sattı!

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, Hindistan'da dünya üzerinde daha önce görülmemiş bir rekor kırarak 48 saat içinde 1 milyondan fazla akıllı telefon sattı.

İnanılmaz derecede popüler Xiaomi, yeni bir dünya rekoru kırdı. Sadece Hindistan'da 48 saat içinde 1 milyondan fazla akıllı telefon satan firma, başarısını takipçileriyle paylaştı.

Hindistan'da Amazon ve Flipkart üzerinden devam ettirilen online festival satışlarında sadece Xiaomi markalı 1 milyondan fazla akıllı telefon satıldı. Eğer bunu bölümlendirirsek, dakikada ortalama 300 akıllı telefon demek oluyor.

Xiaomi'ye göre bu başarı yine kendilerine ait olan rekoru kırıyor. Geçen yıl aynı zamanlarda satışların 1 milyonu geçmesi 18 günü bulmuştu. Firma yetkilisi: "Bu başarı endüstrinin ilk örneği ve Xiaomi Hindistan için bir mil taşı niteliğinde." Satışlar süresince en çok satılan akıllı telefon Flipkart'a göre Xiaomi Redmi Note 4 olurken Amazon'da da satılan o kadar markanın yanında Xiaomi cihazlar ezici bir üstünlüğü ellerinde bulundurdular. Her iki platformda da en çok satılan marka Xiaomi oldu.