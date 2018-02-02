IDC araştırma şirketi tarafından 2017 yılı son çeyreğine ilişkin olarak yapılan araştırmalarda Xiaomi, Apple Samsung ve Huawei'nin ardından en çok akıllı telefon üreten şirket konumuna yükseldi.

Akıllı telefon piyasası gün geçtikçe büyüse de hala dünyanın çok büyük bir kısmı bu teknolojiye erişmiş durumda değil. Akıllı telefon şirketleri de bu bağlamda her geçen gün yeni pazarlar arayışını sürdürüyorlar. Son yılların en göze çarpan şirketlerinden birisi olan Xiaomi de üretim kapasitesini sürekli olarak büyütüyor. Bununla birlikte global anlamda akıllı telefon piyasasında %6.3'lük bir düşüş yaşandı ve 403,5 milyon seviyesine geldi. Geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğine ilişkin olarak yapılan araştırmalarda Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi ve OPPO'nun pazar payı açısından ilk 5 akıllı telefon üreticisi olduğu ortaya çıktı.

Yapılan araştırmada Apple,77.3 milyonluk akıllı telefon sevkiyatıyla sektörün lideri konumunda bulunuyor. Bu rakamların ortaya çıkmasında şüphesiz yeni amiral gemilerinin piyasaya sürülmesinin etkili oldu. Samsung ise 74,1 milyonluk telefon satışı gerçekleştirdi. Sektöre asıl damgasını ise Çinli şirketler vurdu. Listenin üçüncü sırasında yer alan Huawei, 41 milyon telefon satışı gerçekleştirdi. Listenin 4. sırasında da Xiaomi bulunuyor. Çinli şirket bir başka Çinli şirket olan Oppo'nun önünde 28.1 milyon adet akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirdi. Şirket 2016 yılında 14.4 milyon 4. çeyrek sevkiyatı kaydetmişti. Bu bağlamda Xiaomi, 2016'ya nazaran %96'lık bir büyüme gerçekleştirdi.

Bu sonuçlarla birlikte Xiaomi, bu yılki yeni ürünleri, Google'la olan işbirliği ve artan medyada varolma gücüyle satışlarını artırmaya çalışacak. Çinli şirket geçtiğimiz yıl Rusya ve İspanya'da yaptığı lansmanlarla Avrupa pazarına giriş yapmıştı. Ülkemizde de paralel ithalat yoluyla telefonlarını bulabileceğimiz Xiaomi, sağladığı yazılımsal destekle de birlikte oldukça etkili bir müşteri memnuniyeti sunuyor. Bu da Xiaomi'nin daha fazla telefon satmasının gayet normal bir durum olduğunu gösteriyor.