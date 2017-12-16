Son çıkan dedikodulara göre Xiaomi 2018'de, Snapdragon 835 işlemcili Windows 10'lu laptop çıkaranlar arasında öncü olma niyetinde.

Bu ayın başı Qualcomm'un gerçekten ilgi çeken teknolojilerini tanıttığı bir ay oldu. Snapdragon 845 Mobil İşlemcinin tanıtıldığı ve ABD'nin Hawaii eyaletinde gerçekleşen Snapdragon Technology Summit'de bir de aynı zamanda Snapdragon 835 işlemcili ve LTE'ye sahip bir Windows 10 Laptop'da tanıtılmıştı. Akıllı telefonlar ve Tabletlerde artık görmeye alışkın olduğumuz işlemci Surface Book ve Laptopları da işgal etmeye başlayacağı belli olmuştu.

Şimdi de bir dedikodu Fudzilla'dan geldi. ABD kaynaklı teknoloji blogu Fudzilla'ya göre Xiaomi 2018'de Snapdragon 835 işlemcili Windows 10 laptop çıkaranlar arasında ilklerden biri olma niyetinde. Bildiğiniz gibi Asus ve HP Snapdragon 835 işlemcili laptoplarını da yakın bir zamanda tanıtmıştı. Xiaomi bugüne kadar laptoplarında Intel'in işlemci kullanıyordu. Eğer dedikodular doğruysa, bir büyük marka daha artık Intel veya AMD yerine Snapdragon 835 laptoplarında kullanmaya başlayacak.

Bu işlemci pazarında akıllı telefon veya tablet dışında başka bir yerde göremediğimiz Qualcomm'u çok farklı bir kulvara sokuyor. Ancak taşınabilir cihazlar için oldukça kuvvetli ve hafif işlemciler yapabilen Qualcomm, Snapdragon'u laptoplar için de yaygınlaştırabilirse oldukça ilginç cihazlar radarımıza girecek gibi gözüküyor. Siz ne düşünüyorsunuz? 2018'de Snapdragon 835 işlemcili Xiaomi laptoplar görür müyüz?