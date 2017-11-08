Xiaomi, 3 Dakikada 150 Bin Telefon Sattı!

Xiaomi, 150 bin Redmi Y1 ve Redmi Y1 Lite telefonunu 3 dakika içinde sattı. Satış bilgilerini Xiaomi Hindistan Genel Müdürü Manu Kumar Jain tarafından açıklandı.

Cep telefonunun "Çincesi" olan ve muhteşem telefonları uygun fiyatla kullancılarla buluşturan Xiaomi kırılması zor bir rekora imza attı. Çinli şirket, geçtiğimiz hafta Perşembe günü duyurduğu Redmi Y1 ve Redmi Y1 Lite modellerini büyük bir hızla tüketti. 150 bin cihaz 3 dakika içinde satıldı.

Hindistan'da #LoveYourselfie sloganıyla gerçekleşen satış oldukça büyük ilgi gördü. Bu arada Telefonun bu sloganla satışa çıkmasının sebebi ise LED flaşlı bir ön kameraya ve 16 MP'lik bir arka kameraya sahip olması.

Telefonun fiyatları ise aslında satış rakamlarının yüksekliğini açıklıyor. 3GB RAM'li Redmi Y1 sürümü 140 dolardan 4 GB RAM'li sürümü ise 170 dolardan satılıyor. Redmi Y1 Lite versiyon ise 110 dolar etiket fiyatıyla pazarlanıyor. Ayrıca tüm modeller için 5 MP'lik bir selfie kamerası kullanılması da sloganı doğruluyor. Xiaomi'nin bir sonraki flaş satışı Amazaon ve Mi.com'da 15 Kasım'da yapılacak. Ne düşünüyorsunuz sizce Xiaomi'nin bu kadar satması normal mi?

Telefonun detaylı teknik özellikleri için aşağıdaki habere bakabilirsiniz: