Çinli Xiaomi, 31 Mayıs'ta düzenleyeceği etkinlikte Mi Band 3'ün tanıtılacağını doğruladı. Böylece şirketin perşembe günü hangi ürünlerini tanıtacağı belli olmuş oldu.

Xiaomi, 31 Mayıs tarihinde büyük bir lansman etkinliği organize edecek. Şirketin yeni amiral gemisi Xiaomi Mi 8’in tanıtılacağı lansmanda ayrıca yine Xiaomi’nin Android 8.0 Oreo üzerine inşa etmiş olduğu kendi arabirimi olan MIUI’nin de yeni sürümü olan MIUI 10, teknoloji meraklılarıyla buluşacak.

Fakat Xiaomi her ne kadar bir akıllı telefon üreticisi olarak bilinse de aslında marka, çok geniş bir ürün portföyü olan bir tüketici elektroniği şirketi. Mi Band de ilk iki neslinin ulaştığı başarılı satış miktarı ile şirketin en önemli ürünlerinden biri olmayı başardı. Üstelik Xiaomi, Mi Band 3’ün 31 Mayıs’ta tanıtılacağını onayladı.

Mi Band 3 ile ilgili beklenen en büyük yenilik, cihazın herhangi bir fiziksel butona sahip olmaması. Bunun yerine tam dokunmatik 2.5D kavisli, geniş bir ekrana sahip olan cihazda saat, kalp atış hızı göstergesi ve adım sayar gibi göstergeler arasında geçiş yapmak için yalnızca ekranı yukarı aşağı kaydırmak yeterli olacak.

Fakat yukarıda da belirttiğimiz gibi Xiaomi’nin ürün yelpazesi çok geniş ve şirket, perşembe günü bu yılki en büyük etkinliğini düzenleyecek. Mi 8, MIUI 10 ve Mi Band 3 gibi amiral gemisi ürünlerini tanıtacak olan şirket, ayrıca Mi Router 4 ve diğer bazı yeni aksesuarlarını da Shenzhen’de düzenlenecek etkinlikte tanıtacak.