Xiaomi Mi 8 SE, Resmi Web Sitede Görüntülendi

Mi Mall mağazalarında ortaya çıkan indirim kuponlarına göre Xiaomi, Mi 8, MIUI 10 ve Mi Band 3 ile birlikte Mi 8SE adında küçük ekranlı ve uygun fiyatlı ikinci bir model daha tanıtacak.

Geçtiğimiz yıldan bu yana gerçekleşen tüm sızıntılar, Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi’nin bu yıl seriyi olağan şekilde devam ettirerek Mi 7 modelini tanıtacağını gösteriyordu. Fakat şirket, isimlendirme konusunda küçük bir değişikliğe giderek Mi 7 modelini atladı ve bu yıl yoluna Xiaomi Mi 8 modeli ile devam edeceğini açıkladı.

Cihazın tanıtımına günler kala biliyoruz ki Xiaomi, 31 Mayıs tarihinde kendi adına yılın en büyük etkinliğini düzenleyecek ve yeni amiral gemisi Xiaomi Mi 8 ile birlikte kendi arabirimi olan MIUI 10’u ve Xiaomi Mi Band 3’ü, ayrıca bazı yeni Xiaomi aksesuarlarını tanıtacak. Peki hepsi bu kadar mı? Kesinlikle değil.

Çin’deki resmi Xiaomi mağazaları olan Mi Mall’da Xiaomi Mi 8SE’ye ait bazı indirim kuponları listelendi. Tahminlere göre Mİ 8SE modeli, tıpkı iPhone’da olduğu gibi Mi 8’in daha küçük ekranlı bir versiyonu olacak. Tahmin edebileceğiniz gibi cihazın teknik özelliklerinin büyük bir kısmı Mi 8 ile aynı olacak. Fakat fiyatının daha uygun olması bekleniyor.

Ne yazık ki indirim kuponları Xiaomi Mi 8SE hakkında detaylı bilgi barındırmıyor. Fakat tahminlere göre her iki cihaz da Snapdragon 845 işlemcisinden gücünü alacak. Mi 8SE’nin daha uygun fiyatla satışa sunulacak olması, RAM ve depolama kapasitesinin bir miktar daha düşük olmasına neden olabilir.