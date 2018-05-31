Xiaomi, bir akıllı telefondan bile daha ince olan yeni Smart TV'si 75 inçlik Mi 4TV'yi tanıttı. Cihaz aynı zamanda Xiaomi'nin en pahalı Smart TV'lerinden biri de oldu.

Xiaomi, 8. yıl dönümü özel etkinliğinde yeni akıllı telefonları Mi 8 ve Mi 8 SE’nin yanı sıra mobil cihazlarında kullandığı arabirim olan MIUI 10’u ve yeni akıllı bilekliği Mi Band 3’ü de tanıttı. Tüm bunlar zaten tanıtılmasını beklediğimiz ürünlerdi fakat Xiaomi, etkinlik sırasında bazı beklenmedik ürünler de tanıttı. Bu ürünlerden en göz alıcı olanı ise 75 inçlik Mi TV 4 Smart TV oldu.

Mi TV 4, Xiaomi’nin diğer TV modellerinde olduğu gibi 4K HDR görüntüler sunuyor. Farkı ise bunu 75 inçlik devasa bir ekranda sunuyor olması. Ayrıca şirketin iddiasına göre Mi TV 4, 11,4mm kalınlığı ile dünyanın en ince 75 inç TV’lerinden biri. Ayrıca cihazın boyutlarına göre son derece ince çerçevelere sahip olduğunu da belirtelim.

Dört çekirdekli bir 64 bit ARM-A53 işlemciden gücünü alan Mi TV 4, 2GB RAM kapasitesine sahip. Her türlü uygulamayı rahatlıkla kurabilmeniz için 32GB’lık bir belleğe sahip olan cihaz, TV’yi sesli olarak komuta edebilmeniz için yapay zeka destekli bir sesli asistana da sahip. Cihazda ayrıca en iyi ses deneyimi için Dolby Audio ve DTS-HD desteği de bulunuyor.

75 inçlik Mi TV 4, 1400 dolar fiyat etiketi ile tüketicilerle buluşacak. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde cihaz, Xiaomi’nin en pahalı Smart TV’lerinden biri oldu. Xiaomi, cihazın küresel pazarda satışa çıkıp çıkmayacağı ile ilgili şu ana kadar herhangi bir açıklamada bulunmadı.