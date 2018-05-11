Xiaomi'nin üç farklı akıllı ev ürünü, Google Asistan desteğine kavuştu. Bu desteğin ardından Xiaomi, bu üç ürünü ABD'de satışa sunmaya hazırlanıyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, bir süredir cihazlarını Amerika Birleşik Devletleri'nde satışa sunma planları yapıyordu. Henüz bu hedefine ulaşamayan veya ulaşmayan Xiaomi, Google iş birliğiyle ABD'deki çalışmalarını hızlandırıyor.

Google I/O 2018'de ABD'de satılacak üç farklı Xiaomi akıllı ev ürününe Google Asistan desteği eklendiğini duyuran Google, Xiaomi'nin ABD'de güçlenmesi yolunda önemli bir rol üstlenmiş oldu. Daha önce de Android One projesiyle Xiaomi ile iş birliği yapan Google, bu sefer de Xiaomi'nin ev ürünlerine destek sunuyor. Google; Xiaomi'nin Başucu Lambası, LED Akıllı Ampul ve Akıllı Priz modellerini ABD'ye getirecek.

Zaten Mi Home ile uzaktan kontrol imkanına sahip olan bu ürünler, Google Asistan desteğiyle eskisinden daha akıllı hale gelecek. Google Asistan'a vereceğiniz bir sesli komutla ışıkları söndürebileceğiniz gibi, akıllı prizinizi de kontrol edebileceksiniz. Xiaomi'ye ait bir blog sayfasında da paylaşılan bu bilgi, Xiaomi'nin ABD yolunda atacağı en önemli adımlardan biri. Başucu Lambası'nı bu ayın sonlarında ABD'de satışa sunacak olan Xiaomi, diğer ürünler ve fiyatları hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı.