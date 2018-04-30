Xiaomi’nin en beğenilen akıllı saatlerinin başında gelen Amazfit Bip Youth Edition, Teknostore üzerinde kısa süreliğine indirime girdi.

Xiaomi, her ürününü üst düzey özelliklerle ve son derece uygun fiyatlarla karşımıza çıkartıyor. Bu durum mobil sektör için değil, aynı şekilde akıllı saat, bileklik ve çeşitli aksesuar parçalarında da geçerli.

Xiaomi’nin en çok beğenilen akıllı saati Amazfit Bip Youth Edition, Teknostore üzerinde indirime girdi. Normalde 349,90 TL’den satılan akıllı saat, Teknostore üzerinde kısa süreliğine 299,90 TL’den satılıyor.

45 gün bekleme süresi gibi akıllı saatlerde görmeye alışık olmadığınız özeliklere sahip olan Xiaomi Amazfit Bip Youth Edition, şık tasarımının yanı sıra adımsayar, fitness ve uyku takibi, kalp ritmi, kamera kontrol, kalori hesaplama, titreşim gibi çok etkili özelliklere sahip. Spor yapan kişilerin en çok tercih ettiği akıllı saatlerden olan Bip Youth Edition, kaliteli kayışı sayesinde terleme gibi durumların da önüne geçmeye çalışıyor.

Suya ve toza karşı dayanıklılık gibi özellikleriyle Apple Watch, Samsung Gear gibi akıllı saatlere kafa tutabilen Xiaomi Amazfit Bip Youth Edition’un teknik özellikleri kısaca bakalım.

Xiaomi Amazfit Bip Youth Edition Teknik Özellikleri

Silikon ve Polikarbonat malzemelerinden üretildi

1,28 inç - 2,5D Corning Gorilla Glass’la korunan ekran

190 mAh batarya

Bluetooth 4.0

10 Metre kullanım mesafesi

IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikası

Adımsayar

Fitness Takibi

Uyku Takibi

Çağrı Görüntüleme

SMS ve Bildirim Görüntüleme

Kamera Kontrol

Kalp Ritmi

Kalori Hesaplama

Titreşim

Hırsızlık Alarmı

Telefonumu Bul

Eğer sizler de Xiaomi’nin en beğenilen akıllı saatlerinden Amazfit Bip Youth Edition’ı ve Teknostore’daki diğer akıllı saatleri daha yakından tanımak istiyorsanız, buraya tıklayarak ürünün kategorisine ulaşabilirsiniz.