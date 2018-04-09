Xiaomi'nin 45 gün bekleme süresi sunan akıllı saati Amazfit Bip Youth Edition'ı inceledik.

Apple, Samsung gibi akıllı telefon üreticilerin karşısında kendisine sağlam bir yer edinen Xiaomi, akıllı telefon dışında ürettiği teknolojik ürünlerle de beğeni topluyor. Şirketin sunduğu en başarılı ürünlerden olan Xiaomi Amazfit Bip Youth Edition akıllı saati de bunlardan biri. Günlük yaşantınızda geçirdiğiniz tüm aktiviteleri kontrol etmenizi sağlayan bu akıllı saat, başta spor yapmakta olanlar olmak üzere herkesin sağlık bilgilerini düzenli olarak tutabilir. Adımsayar, nabız ölçme, fitness takibi, uyku takibi gibi pek çok özelliği bulunan akıllı saatin en önemli özelliği ise bataryası gibi gözüküyor.

190 mAh’lik bataryaya sahip akıllı saat, normal şartlarda 30 günlük bir bekleme süresi sunuyor. Akıllı saati minimal şekilde kullanırsanız bu süre 45 güne kadar çıkabiliyor. Bahsettiğimiz kullanım süresi, cihazı ne kadar yoğun kullandığınıza göre farklılık gösteriyor. Sizi daha sağlıklı bir yaşama sokmak için pek çok sensörle donatılmış Xiaomi Amazfit Bip Youth Edition, kalori ölçme, kalp ritmi öğrenmek gibi özelliklerin dışında hırsızlık alarmı, SMS ve bildirim gönderme, kamera kontrolü gibi özelliklerle de sağlıklı yaşam dışında günlük yaşama da pek çok katkı sağlıyor.

Xiaomi Amazfit Bip Youth Edition Teknik Özellikleri

Silikon ve Polikarbonat malzemelerinden üretildi

1,28 inç - 2,5D Corning Gorilla Glass’la korunan ekran

190 mAh batarya

Bluetooth 4.0

10 Metre kullanım mesafesi

IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikası

Adımsayar

Fitness Takibi

Uyku Takibi

Çağrı Görüntüleme

SMS ve Bildirim Görüntüleme

Kamera Kontrol

Kalp Ritmi

Kalori Hesaplama

Titreşim

Hırsızlık Alarmı

Telefonumu Bul

Suya ve toza karşı dayanıklılığı sayesinde 1 metre derinlikteki suyun içinde 30 dakika boyunca su geçirmeden durabilen akıllı saat, elinizi yıkarken tam koruma sağladığı gibi yüzerken veya duşa girerken de çıkarmanıza gerek kalmıyor. Kendi hafızası sayesinde bir telefona bağlı kalmadan 10 gün boyunca çalışıp verileri toplamaya devam eden akıllı saat, bekleme modunda 45 gün durabiliyor.

Akıllı Telefona Nasıl Bağlarım

Xiaomi cihazınızı akıllı telefona bağlamak için telefonunuza Mi Fit uygulamasını indirmeniz ve bu uygulama üzerinden Bluetooth aracılığıyla akıllı saat ile bağlantı kurmanız gerekiyor. Sonrasında akıllı saat edindiği tüm bilgileri Mi Fit uygulamasına göndereceği gibi, akıllı telefondan gelen çağrı, SMS gibi bilgileri de kendi üzerinden kullanıcıya iletebilir.

Eğer sizler de Xiaomi’nin beğenilen akıllı saati Amazfit Youth Edition’ı daha iyi tanımak istiyorsanız buraya tıklayarak ürünün Teknostore sayfasına ulaşabilirsiniz.