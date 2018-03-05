Xiaomi, Akıllı Telefonlarıyla ABD Pazarına Açılıyor!

Çinli teknoloji firması, akıllı telefonlarıyla Amerika Birleşik Devletleri piyasasına dahil olmaya hazırlanıyor.

Çinli elektronik üreticisi Xiaomi, 2018 yılının sonlarında ABD akıllı telefon pazarına girmeyi planlıyor. Şirket şu anda dünyanın en büyük dördüncü akıllı telefon üreticisi konumunda bulunuyor ve özellikle Asya pazarında önemli başarılar elde ediyor. Şimdi, planlanan halka arzın öncesinde, şirket batı pazarına ulaşma çabalarını artırıyor.

Xiaomi yönetim kurulu başkanı Lei Jun, yaptığı açıklamada şirketin 2018 yılının sonuna kadar veya 2019 yılının başında piyasaya girmeyi planladığını ekleyerek, her zaman ABD pazarına girmeyi düşündüklerini söyledi. Xiaomi'nin bu süreçte 215 dolarlık A1 modeli gibi sağlam kozları bulunuyor ve bu gibi cihazlarla ABD piyasasına girerlerse iyi sonuçlar elde edilebilir.

Öne sürülen düşünceler güzel fakat Çinli üreticilerin ABD pazarında söz sahibi olabilmesi kolay olmuyor. Ocak ayında AT&T, Huawei ile telefon satışı üzerine anlaşma yapmadı ve geçen ay çeşitli istihbarat görevlileri, Huawei ve ZTE gibi Çinli firmaların telefonlarını kullanmama konusuna dikkat etti. Fakat tüm bunlara rağmen Xiaomi bir süredir batıya doğru ilerliyor; şirket geçtiğimiz sonbaharda İspanya'da iki mağaza açtı.

Ek olarak, Xiaomi'nin telefon haricindeki ürünlerinin bir süre ABD'de yaygın olarak bulunabileceğini düşünüyoruz. Özellikle de uygun fiyatlı 4K Android TV oynatıcısı Mi Box ile, Xiaomi'nin pazarda tutunma şansının daha yüksek olduğunu düşünüyoruz. Siz Xiaomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ABD pazarında tutunup söz sahibi markalardan biri haline gelebilir mi? Yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.