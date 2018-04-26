Xiaomi, saf Android işletim sistemi ile gelen cihazlar üretmeye devam edeceklerinin haberini verdi.

Xiaomi, kısa süre önce çıkardığı Mi A1 telefonuyla Android One platformuna giriş yapmıştı. Xiaomi’nin Android arayüzü MIUI’den tamamen arındırılmış şekilde saf Android ile karşımıza çıkan telefon, pek çok kişinin beğenisini kazanmıştı. Bu başarının ardından Çinli şirketin CEO’su Lei Jun, yaptığı bir açıklamada Android One destekli daha fazla Xiaomi cihazının çıkacağına dair güvence verdi.

Android One’la gelecek için hazır olduklarını belirten Jun, normal cihazlarında kullandıkları arayüz MIUI’dan tamamen arınmış Android cihazlar üreteceklerini söyledi. Başta Çin ve Hint pazarı olmak üzere tüm dünyada herkesin sevdiği bir şirket olan Xiaomi, kar marjının yüzde 5’in üzerine geçmeyeceğinin sözünü de vererek kullanıcılarına kaliteli ürünlerin uygun fiyatlara da satılabildiğini gösterdi.

Xiaomi’nin Google ile ortaklığı sonucunda ortaya çıkacak Android One destekli cihazlar, Google tarafından üretilen işletim sisteminin üzerine hiçbir uygulama veya özellik eklenmeden paylaşılmış oluyorlar.

Android One Platformunun Kullanıcılarına Sunduğu Avantajlar

Üst Düzey Performans

Google, Android One platformu için geliştirilen tüm cihazları test ediyor. İşletim sisteminin üzerine arayüz gibi ağır sistemler binmediği için de çok daha hızlı ve stabil çalışabiliyor.

Güç Tasarrufu

Android One, zor durumlarda 90 dakikaya kadar uzatabileceğiniz bir pil tasarrufu işlevi sunar. Telefonun üzerinde çok az yük olması da tüm donanımın çok alt güçlerde çalışmasını sağlar.

Veri Tasarrufu

Android One, mobil veriyi devre dışı bırakma kontrolü için bazı kısayollar bulunduruyor. Bunlar sayesinde anlık durumlardan daha hızlı kurtulabilirsiniz. İnternet veriniz kısıtlıysa, yanlışlıkla açılan yüksek çözünürlüklü bir video canınızı yakabilir. Kısayollar bu kaybı en aza indirir.

Akıllı Bildirimler

Android One’ın temel özelliklerinden biri, hangi bildirimlerin öncelikli olduğunu karar vermesidir. Aslında bu her sisteme kolaylıkla entegre edilebiliyor olsa da, böyle bir bildirim sistemini pek görmüyoruz.

Android’in temiz sürümünü kullanmak isteyen kullanıcıların yakından takip ettiği Android One, Çinli üreticiler başta olmak üzere pek çok akıllı telefon üreticisinden destek görüyor.