Google’ın torpilli Android One projesiyle desteklenen Xiaomi markalı ilk telefon Mi A1, resmi olarak tanıtıldı. Cihazın özellikleri fiyatını olumsuz bir şekilde etkilememiş durumda.

Android tabanlı akıllı telefon üreticileri son sürüme sahip yazılımlarla piyasaya çıkardıkları telefonlarda, kendi arayüz tasarımlarını kullanırlar. Bu konuda TouchWiz arayüzü ile Samsung lider konumdadır ve tüketicilerin en kullanışlı bulduğu arayüz, Samsung’ın özel arayüzüdür. Çinli devlerden Xiaomi ise cihazlarında MIUI isimli bir arayüz kullanıyor ve bu arayüz, saf Android deneyimine en yakın tasarımlardan birisi olarak kabul ediliyor.

Ancak Google, mobil işletim sistemi Android’in saf arayüzünü ve Pixel cihazlarında olduğu gibi yüksek performans sağlayan yazılımını dağıttığı Android One projesi gittikçe genişliyor. Bir diğer yandan Android One destekli cihazlar, önemli güncelleştirmeleri ilk defa alan cihazlar oluyorlar. Xiaomi ise Google ile anlaşmaya giderek tasarladığı ve kendi arayüzü olan MIUI’den vaz geçtiği ilk Android One tabanlı cihazını bugün tanıttı.

Mi A1'in en dikkat çeken özelliği, arkasında 12 MP geniş açı ve 12 MP’lik ve 50 mm’lik telefoto objektifli çift kameraya sahip olması. Ayrıca kamera 2x optik ve 10x dijital zum özelliğine sahip. Bu kamera ile çekilen görüntüler ise, yine bir Android One hizmeti olan sınırsız Google Fotoğraflar deposunda yedekleniyor. Bu yıl içerisinde Android O güncellemesini alacak cihazın aynı zamanda bir sonraki sürüm olan Android 9.0 (P) güncellemesini alacak ilk cihazlardan birisi olacağı da kesinlik kazandı.

Xiaomi Mi A1’in Teknik Özellikleri:

Ekran: 5.5 inç Full HD, 2.5D Gorilla Glass

İşlemci: 2.0 GHz'e kadar Octa-core Snapdragon 625 | 14nm FinFET teknolojisi | Adreno 506 GPU

RAM: 4 GB

Dahili Depolama Alanı: 64 GB, microSD kart ile genişletilebilir

Arka Kamera: 12 MP geniş açılı + 12 MP telefoto

Ön Kamera: 5 MP

Batarya: 3.080 mAh

Boyutlar: 155.4 x 75.8 x 7.3 mm

Ağırlık: 165g

Mi A1 siyah, altın ve gül altın olmak üzere üç renk çeşidi ile 12 Eylül'den sonra firmanın resmi internet sitesi Mi.com'da satışa çıkacak. Fiyatı ise 234 dolar olarak belirlenmiş, güncel kur değerine göre bu rakam 805 TL’ye denk geliyor.

Hem fiyatı hem özellikleri açısından şimdiye kadar üretilen en iyi Android One destekli cihaz olduğunu kesin bir dille söyleyebiliriz. Cihaz hakkındaki yorumlarınızı bekliyoruz :)