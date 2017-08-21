Xiaomi, Android One Platformuna Katılmaya Hazırlanıyor!

Çin'li üretici Xiaomi, yeni çıkaracağı akıllı telefon ile Android One platformuna katılıp kullanıcılarına zamanında güncellemeler vermeyi planlıyor.

Çin'in ünlü üretici şirketlerinden Xiaomi, bugüne kadar ürettiği akıllı telefonlar ile düşük fiyata kaliteli cihaz isteyenler için iyi bir alternatif olmuştu. Şirket bu politikasını bir adım daha öteye taşıyarak Google’ın Android One platformuna katılmaya hazırlanıyor.

Gelen sızıntılara göre Xiaomi, yeni çıkaracağı cihazla birlikte Android One programına dahil olacak. Cihazın Android One destekli olmasıyla fiyatının daha da düşeceği düşünülüyor.

Cihaz, Android One platformunda olacağı için Xiaomi’nin kendi MIUI arayüzünü kullanamayacak. Belki satın alanlar Xiaomi’nin cihaza kendi eklediği özelliklere ulaşamayacak olsalar da en azından Android güncellemelerini zamanında alacaklar.

Xiaomi, Mi 5X ile birlikte iPhone 7 Plus’ın portre moduna benzer bir kamera modu getirmişti. Android One destekli olacak yeni cihazı da çift kamerayla birlikte benzer özelliklere sahip olabilir.

Google, bazı Android One platformundaki telefonları ABD'ye getirmeyi planladığını açıklamıştı. Duruma göre Xiaomi, 200 ile 300 dolarlık fiyat etiketi ile Amerika pazarına düşük fiyatlı güçlü donanımlı bir cihaz sunarak pastadan kendine pay çıkarabilir.