Çinli şirket Xiaomi, Apple ve Fitbit gibi büyük rakiplerini geride bıraktı ve giyilebilir cihazların satışında, listenin en başında yer almayı başardı.

Fitbit için son zamanlar pek de yararlı geçmedi desek yalan olmaz. Çok fazla kar elde edemeyen Fitbit'in bu durumundan yararlanan Xiaomi, giyilebilir cihazların satışında en fazla satış rakamına ulaşarak listenin başına geçti. Araştırma şirketi Strategy Analytics'ten elde edilen bulgulara göre Xiaomi, ilk kez bu sıralamanın başında yer alıyor.

Geçen yıl Fitbit, global anlamda giyilebilir cihazların satışında yüzde 29 ile sektörün başında bulunuyordu. Ardından Xiaomi yüzde 15 ile takip ederken, onun arkasında ise yüzde 9 oranıyla Apple bulunuyordu. Fakat bir yıl sonrasında Fitbit'in bu yüzde 29'luk oranı, yüzde 16'ya kadar düştü ve Xiaomi yüzde 17 ile birinciliğe ulaştı. Azalan pazar payının yanısıra Fitbit'in başı davalarla da dertte. Fitbit, bu yılın başlarında maliyeti düşürmek için 110 çalışanını işten çıkarmıştı. Ayrıca akıllı izleme projesinde de sorunlar bulunuyor.

Aslında Xiaomi'nin bu kadar başarılı olmasının arkasında izlemiş olduğu fiyat politikası yer alıyor. Rakiplerine kıyasla daha uygun fiyatlı cihazlar sunan Xiaomi, birçok kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Apple'ın yeni giyilebilir cihazı geldiği zaman durumlar elbette değişecektir ancak şu anda Xiaomi, emin adımlarla giyilebilir cihaz sektöründe çalışmaya devam ediyor.

Giyilebilir cihaz sektörüne girip, tutunamadıktan sonra sektörden çıkan birçok firma olduğundan, saydığımız üç firma da olduça başarılı bir şekilde yollarında ilerliyorlar. Bu alanda inişli çıkışlı değerler her zaman olacaktır. Fitbit de şu sıralar sorunlar yaşasa da ilerleyen süreçte eski formuna dönecektir.