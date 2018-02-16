Akıllı Araç Kamerası Xiaomi Mijia DVR Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi'nin, araç kullanırken 3. gözünüz olacak olacak akıllı araç kamerası Mijia DVR'a göz attık.

Geçmişte bir araba kazası yaptığınızda suçlunun kim olduğunu öğrenmek zor olabiliyordu. Arabanın kaza yapma durumuna göre bazı durumlarda kimin suçlu olduğu belli oluyor, ancak bazı durumlarda kaza anında çekilen fotoğraflar bile yetersiz kalıyor. Arabanızla bir yere giderken, gittiğiniz yolları anlık olarak kaydedecek bir kameranın ne kadar işe yarayacağını bir hayal etsenize? Gerek kaza durumları gerekse de trafikte karşınıza çıkan herhangi bir olayda sizin 3. gözünüz olacak araç içi kameralar, son yıllarda her arabada bulunması gereken aksesuarlardan biri olmaya başladı.

Bu işlevsel yanının dışında eğlence için de kullanılabilecek araç içi kameralar, bütün o gezdiğiniz yolları videoya kaydederek, bir anı olarak kalmasını sağlayabilir. Yolda karşılaşabileceğiniz değişik olaylar veya yanınızdaki arabanın sizi sollarken yaptığı yanlış bir hareket, bu kameraların geniş açılı kadrajına yansıyacaktır.

Eğer siz de kendinize bir araç içi kamera satın almaya karar verdiyseniz, bugün tanıtacağımız araç içi kameraya bir göz atmanızı öneriyorum. Ürettiği fiyat performans telefonlarla adından söz ettiren Xiaomi, araç içi kamera piyasasında da son derece kaliteli ürünler sunuyor.

Xiaomi’nin Mijia DCR Akıllı Araç Kamerası da sizin bir araç içi kameradan almak istediğiniz hemen hemen her şeyi yapıyor. Kullanımı son derece kolay olan kamera, araba çalıştığında kullanıma girer ve parçalı olarak kayıt yapmaya başlar. MiHome uygulaması ile çalışan Xiaomi Mijia DVR, akıllı telefonunuz üzerinden kamerayı kontrol edebilmenize olanak tanıyor.

Üzerinde SONY IMX323 f/1.8 diyafram aralığına sahip bir sensör bulunan kamera, 160 derecelik açıyla 1080p videolar çekebiliyor. Hem Android hem de iOS desteği bulunan kamerada kayıt yapabilmek için microSD karta ihtiyacınız var. 64 GB’a kadar microSD kart takabildiğiniz Xiaomi Mijia DCR, özel algoritması sayesinde depolama alanınız küçük olsa bile çok uzun videolar kaydedebiliyor.

Xiaomi Mijia DCR Akıllı Araç Kamerası’nı satın aldığınızda kutu içeriğinde kamerayla birlikte 1 USB bağlantı noktası, 1 şarj adaptörü, 1 ön cam bağlantı konsolu, 1 konsol için yedek sticker (çıkartma) ve 2 elektrostatik ped çıkıyor.

Kameranın tüm teknik özellikleri şu şekilde:

WiFi 802.11 a/b/g/n / USB 3.0 bağlantı

3 inç ekran

MSC8328P yonga seti

SONY IMX323 F/1.8 lens

MicroSD (64GB) depolama

1080p çözünürlük

160° açı

Acil durum sensörü

Android ve iOS desteği

Eğer ürüne hemen şimdi ulaşmak istiyorsanız buraya tıklayarak Teknostore linkine ulaşabilirsiniz. Aklınızda araç içi kamera almak varsa, Xiaomi bu anlamda kesinlikle güzel bir tercih olacaktır.