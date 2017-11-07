Xiaomi Avrupa Pazarına İspanya İle Giriş Yapıyor!

Uzun bir süredir, resmi olarak sadece Çin ve Hindistan pazarında resmi olarak satış yapan Xiaomi, İspanya'da iki tane resmi mağaza açarak, Avrupa pazarına açılıyor.

Xiaomi piyasaya girdiğinden beri hem ürettiği telefonlarla hem de fiyat politikasıyla, akıllı telefon pazarındaki devlerden biri olmaya aday. Ancak Hindistan ve Çin pazarı dışında hiç bir ülkenin pazarına resmi olarak girmeyen Xiaomi, aslında bu zamana kadar tam da bu yüzden bir teknoloji devi olamıyordu. Ancak TalkAndroid'in yaptığı habere göre, Xiaomi İspanya'da iki tane resmi mağaza açarak Avrupa piyasasına giriş yapmaya hazırlanıyor.

Öncelikle Xiaomi Mi A1 ve Xiaomi Mi Mix 2'yi resmi olarak İspanya'da piyasaya sürecek olan Xiaomi, cihazları Android Nougat ile piyasaya sürecek olsa da, İspanyalı müşterilerine en azından Mi A1 modeli için 2018'de Android Oreo güncellemesini de sunacağı haberini verdi. Çift kameralı ve 5.5 inçlik ekrana sahip olan Xiaomi Mi A1 modeli Snapdragon 625 ile 229 Euro yani 1031 TL'ye piyasaya sunulacak.

Diğer piyasaya sunacağı ve şirketin şu an piyasadaki en iddialı telefonlarından biri olan, 5.99 inç ve 18:9 oranına sahip ekrana ve Snapdragon 835 işlemciye sahip Xiaomi Mi Mix 2 ise 499 Euro yani yaklaşık 2247 TL'ye denk gelen bir fiyatla satışa sunulacak. Xiaomi'nin ardından İspanya pazarına sunacağı ürünler ise şöyle;

Mi Electric Scooter – €350 (1576 TL)

Mi Box, a video streaming device – €75 (337 TL)

Mi Action Camera 4K – €135 (608 TL)

Mi Band 2, an activity tracker – €25 (112 TL)

Xiaomi ilk iki resmi mağazasını ise İspanya'nın Madrid kentinde bulunan "Madrid Xanadú" ve "La Vaguada" alışveriş merkezlerinde 11 Kasım 2017 tarihinde açacak. 22 Kasım 2017'de ise satış alanını resmi internet satış sitesini kurarak ve bazı yerel telefon satış mağazalarıyla anlaşarak genişletecek. Bakalım resmi olarak Avrupa pazarına açılan Xiaomi, ülkemize ne zaman resmi olarak giriş yapacak?