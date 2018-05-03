Xiaomi Avrupa Pazarına Resmi Olarak Giriş Yaptı

Xiaomi, İspanya'da açtığı iki mağazadan sonra, Avrupa'nın birçok bölgesinde yeni mağazalar ile artık resmi olarak Avrupa pazarında söz sahibi olmaya hazırlanıyor.

Xiaomi, ürünleri ve fiyat politikası sebebi ile son yıllarda hızla büyümeye başlayan bir şirket. Resmi olarak yalnızca Çin ve Hindistan pazarında yer alan şirket, geçtiğimiz dönemde İspanya'da mağaza açmış ve Avrupa için nabız yoklamıştı. Sonuçlar olumlu olmuş olacak ki, Xiaomi artık resmi olarak Avrupa pazarında yer almaya karar verdi.

Yakında, Avrupa'nın birçok ülkesinde perakende satış yapan A.S.Watsons mağazalarında Xiaomi ürünleri bulmak da mümkün olacak. Xiaomi adını her ne kadar mobil cihazlar ile duyurmuş olsa da aslında oldukça geniş bir ürün sıkalası var. Ancak Avrupa pazarında hangi ürünlerin yer alacağı henüz belli değil. Şirketin telefonlar ile giriş yapıp sonrasında ürün çeşidinin artırması bekleniyor.

Senelerdir Asya odaklı büyüyen şirket, oldukça olumlu yorumlar alarak pazarda hızla büyümeyi başarmıştı ve şimdi de Danimarka, Avusturya, İrlanda, İtalya, İsveç ve Birleşik Krallık'ta açacağı yeni mağazalar ile Avrupa'da da aynı hızda büyümeyi planlıyor. Şu an dünyanın en büyük dördüncü akıllı telefon üreticisi durumunda olan şirket, ilk sıraları da zorlayacağa benziyor. Aynı zamanda geçtiğimiz aylarda yapılan resmi bir açıklama ile şirketin 2018 sonu ile 2019 başında ABD'de de satışlara başlayacağını söylenmişti.