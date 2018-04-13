Xiaomi’nin bir süredir çok konuşulan oyun telefonu Black Shark, üst düzey donanım ve uygun fiyatlarla duyuruldu.

Xiaomi, bir süredir konuşulan oyuncular için üretilen özel telefonu Xiaomi Black Shark’ı duyurdu. Sıvı soğutma, ayrılabilir Gamepad gibi akıllı telefon pazarında çığır açıcı özelliklerin bulunduğu cihaz, donanım olarak da mobil alanın en güçlüleri ile donatıldı.

Qualcomm’un Snapdragon 845 yonga setinden güç alan akıllı telefon, oyun performansı düşünüldüğünde hayat kurtaracak 8GB RAM’le birlikte geliyor. Oyun oynarken akıllı telefonun çekirdeğini soğuk tutmak isteyen Xiaomi, bunun için sıvı soğutma seçeneği sunuyor. Oyun sırasında sessiz mod, DND ve pek çok farklı özellikle telefonu istediğiniz gibi kontrol etmenize olanak tanıyacak Xiaomi, ön tarafa yerleştirilen parmak izi okuyucuyla, günlük kullanımlarda güvenli bir cihaz sunmaya çalışmış.

Oyun oynarken akıcı video kalitesi için akıllı hareket dengeleme teknolojisi, görüntü geliştirme, karanlık sahne detay işleme gibi özellikler sunan Xiaomi Black Shark, oyunlarda kullanılması için telefonun yanına takılabilen ve sadece 40 gram ağırlığında olan Gamepad ile birlikte geliyor. Opsiyonel olarak alınabilecek gamepad yalnızca Black Shark’ta değil, Android 4.4 işletim sistemini çalıştıran tüm cihazlarda kullanılabiliyor. Gamepad'in tek şarjjla 30 saatlik kullanım ömrü sunduğu açıklandı.

Xiaomi’nin oyunculara özel olarak sunduğu akıllı telefonda 5.99 inçlik bir ekran bulunuyor. 2160 x 1080p çözünürlüğünde 18:9 en-boy oranına sahip ekranın 550 nitlik parlaklığı bulunuyor. Snapdragon 845 ile birlikte GPU kısmında Adreno 630’dan güç alan cihaz, kamera konusunda da müşterilerini memnun edecek gibi duruyor. f/1.75 diyafram aralığına sahip çift ton flaşlı 20 MP kamera ve f/1.75 diyafram aralığına sahip 12 MP’lik ikincil kamerası ile çift arka kamera düzeninde karşımıza çıkan Black Shark, ön tarafta f/2.2 diyafram aralığına sahip 20 MP’lik bir kamera sunuyor.

Fiyatı

Uzun oyun deneyimlerine dayanması açısından 4000 mAh’lik bir batarya sunan akıllı telefonun 6GB RAM ve 64 GB depolama alanlı sürümü 477 dolar, 8GB RAM ve 128 GB depolama alanlı sürümü ise 557 dolardan satılacak. Gamepad’i opsiyonel olarak satışa sunan Xiaomi, bu cihaz için de 29 dolarlık bir fiyat belirlemiş.

Xiaomi Black Shark’ın Teknik Özellikleri

5,99 inç (2160 × 1080 piksel) Full HD + 18:9 ekran, 550 nit parlaklık

Sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 845 (2.8GHz)

Adreno 630 GPU

6/8GB LPDDR4X RAM

64/128GB UFS 2.1 depolama

Android 8.1 (Oreo)

Çift SIM (nano + nano)

f/1.75 diyafram aralığına sahip, çift tonlu 20MP arka kamera ve f/1.75 diyafram aralığına sahip 12MP ikincil kamera

f/2.2 diyafram aralığına sahip 20MP ön kamera

Parmak izi sensörü

Yüksek performanslı oyun modu için Dual Smart PA, Hi-Fi Audio, SHARK tuşu

161.6 × 75.4x 9.25 mm

190g ağırlık

4G VoLTE, WiFi 802.11ac dual-band (2×2 MU-MIMO ), Bluetooth 5, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C

Hızlı Şarj 3.0 ile 4000mAh (tipik) / 3900mAh (minimum) pil

Samsung, Apple gibi üreticilere göre daha uygun fiyatlı bir cihaz sunan Xiaomi, hem oyun hem de günlük kullanım için telefon arayan insanları bir hayli mutlu edecek gibi duruyor. Umarım, Çinli üretici en yakın zamanda ülkemizde resmi olarak akıllı telefon satışlarına başlar.