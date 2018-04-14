Xiaomi Black Shark Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey!

Xiaomi'nin oyun odaklı telefonu Black Shark, uzun süren bekleyişin ardından tanıtıldı. Peki Xiaomi'nin yeni canavarı ne gibi özellikler sunuyor? Detaylar haberimizde.

Xiaomi'nin merakla beklenen oyun odaklı telefonu dün resmi olarak ortaya çıktı. Xiaomi'nin farklı bir oyuncu markası yaratarak piyasaya sunduğu ilk akıllı telefon olarak dikkat çeken Black Shark, Razer Phone'un doğrudan rakibi olarak konumlandırılıyor. Diğer üreticiler de "oyuncu telefonu" kervanına katılacak mı, hep beraber göreceğiz.

Xiaomi'nin oyun odaklı telefonu Black Shark, tabii ki performans açısından günümüz şartlarının en iyisini sunuyor. Snapdragon 845 işlemcisinden gücünü alan telefon, 6 ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğiyle geliyor. Grafik performansı konusunda da üzmeyecek olan Black Shark, Adreno 630 grafik işlemcisiyle geliyor. Buna ek olarak, grafik deneyiminizi en üst seviyeye çıkaracak görüntü işleme birimi MEMC ile gelen telefon, bu sayede daha keskin renkler ve daha yüksek performans sunabiliyor.

5.99 inçlik 2160*1080 çözünürlüğünde IPS LCD ekranla gelen telefon, günümüz trendlerine uygun olarak 18:9 ekran oranıyla geliyor. Ekran konusunda bizleri üzen tek nokta ise, Razer Phone'un 120 Hz'lik ekranının aksine Black Shark'ın standart 60 Hz değeriyle geliyor olması.

Black Shark'ın en çok dikkat çeken özelliklerinden biri ise sıvı soğutma sistemi. İşlemci sıcaklığını tam 8° C aşağı çekebilen bu sistem, oyuncular için oldukça faydalı olacak gibi görünüyor. 64 ve 128 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunan telefonun bataryası ise, tam 4000 mAh değerinde. Oyun deneyiminizin yarıda kalmasını büyük oranda engelleyecek olan bu batarya, QuickCharge 3.0 teknolojisiyle destekleniyor. USB-C girişinden şarj edilen telefonda, maalesef kulaklık girişi yer almıyor.

Razer Phone'a benzer olarak siyah ve yeşil renk kombinasyonuyla gelen Black Shark, ayrıca "gökyüzü grisi" adlı bir renk seçeneğine daha sahip. PUBG ve Fortnite gibi oyunlarda oldukça işinize yarayacak bir gamepad ile birlikte tanıtılan Black Shark için farklı aksesuarlar da yakında gelecek.

Black Shark ile ilgili akıllara takılan en önemli soru ise şu: Telefon, Çin dışındaki ülkelerde de satılacak mı? Bu sorunun cevabını şu an için veremiyoruz. 20 Nisan'dan itibaren Çin'de satışa çıkacak olan Black Shark, gelecekte diğer ülkelerde de satışa sunulabilir, ancak bununla ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Ülkemizde de satılmasını heyecanla beklediğimiz Black Shark, mobil oyun dünyasında kuralları değiştirmeye geliyor.

6 GB/64 GB seçeneği 480 dolar olarak belirlenen telefonun, 8 GB/128 GB modeli ise 560 dolardan satışa sunulacak. Eski donanımına rağmen 700 dolarlık fiyatı bulunan Razer Phone, Xiaomi'nin Black Shark modeli karşısında ciddi bir darbe almış gibi görünüyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Mobil oyunlar için özel olarak tasarlanan bu telefonlar arasından hangisini tercih edersiniz?