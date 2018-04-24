Xiaomi Black Shark Satışa Sunulmadan Tüm Stokları Tükendi

Xiaomi’nin oyun telefonu Black Shark, satışa sunulmadan bir milyondan fazla ön sipariş alarak ilk gün piyasaya sunulacak tüm stoklarını tüketti.

Xiaomi’nin yeni oyuncu telefonu Black Shark, 27 Nisan’da satışa sunulacak. Telefonun çıkışına sayılı günler kala, ilk gün satılması için stoklarda tutulan tüm telefonlar ön siparişle satıldı. Xiaomi, yaptığı açıklama ile 1 milyondan fazla Black Shark'ı, telefonu önceden satın alan kişilere ulaştıracak. Stokların beklenenden çok hızlı bitmesi, telefon fiyatlarının 1000 dolara kadar yükselmesini de sağladı. Xiaomi, bu fiyatın normal seyrine indirilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Satışların normal seyrine gelmesi için üretimleri hızlandırmaya çalıştıklarını belirten Xiaomi, Çin merkezli sosyal ağ Weibo’da cihazın tüm birimlerini tükettiklerini belirtti. Xiaomi’nin açıklaması şöyle:

“İlk Black Shark oyun telefonları satıldı. Beklenenden çok daha büyük bir taleple karşılaştık. Oyuncuları mümkün olan en kısa sürede Black Shark telefonlarıyla buluşturmak en önemli hedefimiz. Lütfen bize daha fazla zaman verin, yeni telefonları üretmek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz”

Xiaomi Black Shark, Qualcomm Snapdragon 845 yonga setine sahip 6GB ve 8GB RAM seçenekleri bulunan ve oyuncular için özel olarak geliştirilmiş bir telefon. 4000 mAh’lik bataryaya sahip cihazın 5.99 inçlik bir ekranı bulunuyor. MIUI9 arayüzüne sahip Android Oreo 8.1 ile birlikte gelen akıllı telefon, tasarım olarak Mi 6’ya benzese de özel sıvı soğutması sayesinde oyun gibi yüksek güç tüketen uygulamalarda ısınmıyor.

Xiaomi, Black Shark ile birlikte telefonun alt ve üst kısmına takabileceğiniz özel oyun kollarını da sundu. Bu kollar sayesinde telefonunuzu bir el konsoluna çevirebiliyorsunuz.