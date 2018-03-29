Oyun telefonu pazarına hızlı bir giriş yapmak isteyen Xiaomi'nin ilk oyuncu telefonu BlackShark'ın bir tanıtım posteri ve AnTuTu sonucu ortaya çıktı.

Çin’in yükselen değeri Xiaomi, geçtiğimiz günlerde düzenlediği etkinlik ile yeni amiral gemisi akıllı telefonu Mi Mix 2S’i tanıtmıştı. Pek çok kişi Xiaomi’nin Razer Phone’a doğrudan rakip olarak geliştirdiği ilk oyun telefonu Xiaomi BlackShark’ı bu etkinlikte görmeyi planlıyordu. Fakat ne yazık ki elimizde hala yalnızca bir tanıtım afişi ve AnTuTu sonucu bulunuyor.

Tanıtım afişinden anladığımız kadarı ile Xiaomi BlackShark’ın tasarımında siyah ve yeşil renkler hakim olacak. Ayrıca afişteki detaylara baktığımızda telefonun keskin ve agresif bir tasarım çizgisine sahip olacağını söyleyebiliriz. Bu da Xiaomi BlackShark’ın genel oyuncu ekipmanları ile tutarlı bir tasarıma sahip olacağını işaret ediyor.

BlackShark’ın daha önce ortaya çıkan Geekbench sonuçları Xiaomi’nin Galaxy S9+’tan daha güçlü bir akıllı telefon geliştirdiğini gösteriyordu. Yeni ortaya çıkan BlackShark AnTuTu sonucu, cihazın Galaxy S9+’tan daha iyi bir performans gösterdiğini kanıtlıyor. Qualcomm’un 10nm üretim sürecinden geçen Snapdragon 845’ten gücünü alan cihaz, Adreno 630 grafik birimi ile en üst seviye oyun deneyimi sunacak. Adreno 630’un en büyük avantajı ise %30 daha güçlü olmasına karşın, %30 daha az enerji tüketecek olması.

Xiaomi Blackshark, en üst seviye oyunları sorunsuz bir şekilde çalıştırabilmek için 8GB’lık RAM kapasitesine sahip olacak. Ayrıca günümüz mobil oyunları, birkaç yıl öncesinin bilgisayar oyunları ile neredeyse aynı miktarda depolama alanı kaplıyor. Bu nedenli hafızanın 256GB bekleniyor(Sonuçlar prototipe ait olduğundan ROM 32GB olarak gözüküyor). AnTuTu’ya göre henüz ekran boyutu bilinmeyen cihazın 120Hz'de 2160 × 1080 çözünürlüğe sahip ekranı bulunacak. Ayrıca cihazda öne bakan çift hoparlör bulunması bekleniyor.