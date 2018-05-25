Xiaomi, Bu Sene Amerika Piyasasına Adım Atabilir

Bildiğiniz gibi Amerika federalleri, Çin menşeli telefonlar için oldukça yargılı. Peki bu engellere rağmen Xiaomi, Amerika piyasasına girebilecek mi?

Akıllı telefon uzmanları, Xiaomi'yi Amerika piyasasına tam olarak girememiş olmasına rağmen uluslararası çapta büyük bir marka olarak tanımlıyor. Çünkü dünyanın birçok ülkesi Xiaomi'nin cihazlarından oldukça memnun.

Ülkemizde de oldukça popüler olan Xiaomi'nin Mi Mix ve Redmi cihazlarını Amerika'da satın almak ve satmak bazı sebeplerden ötürü oldukça zor. Amerika federallerinin iddialarına göre Çin menşeli cihazlar, Amerika'daki telefonlarını dinliyor. Çin menşeli olmasına rağmen Amerika'da başarılı olan tek şirketse OnePlus. Ancak OnePlus da buna rağmen küçük bir kitleye hitap ediyor.

Xiaomi'ye dönecek olursak şirket, Motorola, OnePlus, HTC gibi cihazları kendilerine rakip bile görmüyor. Onların asıl hedefleri Apple ya da Samsung gibi şirketleri geçmek. Xiaomi, bunun hazırlıklarını yaptığını geçtiğimiz günlerde gösterdi. Google I/O 2018 konferansında Xiaomi MIUI mühendislik ekibninin başkanı John Chan, şirketin ABD pazarına gelebileceğini söylemişti.

Neden Önemli?

Xiaomi'nin ABD piyasasına girmesi bizi pek ilgilendirmese de, genel akıllı telefon sektörünü yakından ilgilendiriyor. Apple, Samsung gibi şirketlerle yarış halinde olan akıllı telefon, tüm dünyada hizmet veren güçlü bir şirket olması için ABD gibi büyük ekonomilerde etkin rol almak zorunda. Bu sebeple, Xiaomi dahil pek çok şirketin ABD, Çin gibi büyük ekonomilerden destek aldığını görüyoruz.