Xiaomi Mi Mix 2S Hangi Özelliklere Sahip Olacak?

Çin'in sosyal medya platformu olan Weibo'dan açıklamalar yapan Xiaomi CEO'su, Mi Mix 2'nin RAM ve depolama kapasitesinin yanı sıra tasarımını açıkladı.

Çin’in önde gelen akıllı telefon üreticilerinden Xiaomi, yeni amiral gemisi Mi Mix 2S’i yarın düzenleyeceği basın etkinliği ile tüketicilerin beğenisine sunacak. Fakat Xiaomi CEO’su Lei Jun, tanıtıma bir gün kala yeni amiral gemilerinin bazı teknik ve tasarım özellikleri Weibo aracılığı ile açıkladı.

Lei Jun’un ilk gönderisine göre yeni Xiaomi Mi Mix 2S, dört tarafı kavisli seramik bir gövdeye sahip olacak. Şimdiye kadar piyasaya çıkan iki Mi Mix modeli de üç tarafı çerçevesiz tasarıma sahipti. Serinin üçüncü telefonun dört tarafının kavisli tasarıma sahip olması, tasarım konusundaki heyecanı bir miktar arttırıyor.

Xiaomi CEO’su ikinci postunda ise akıllı telefonun bazı önemli teknik özelliklerini açıkladı. Xiaomi, cihazın Qualcomm’un Snapdragon 845 işlemcisinden gücünü alacağını daha öncede açıklamıştı. Lei Jun, buna ek olarak cihazın Mi Mix 2S’in 8GB RAM ve 256GB dahili depolama alanına sahip bir varyantının satışa çıkacağını duyurdu.

Xiaomi CEO’su Lei Jun’ın açıklamaları cihazı merakla bekleyenleri her ne kadar mutlu etmiş olsa da Slashleaks’in sızdırmış olduğu Mi Mix 2S videosu, tasarım konusunda bir miktar hayal kırıklığı yaratıyor. Görünüşe göre Xiaomi, ekran çerçeveleri tasarımı konusunda Mi Mix 2’ye göre ciddi bir iyileştirme gerçekleştirmemiş durumda.