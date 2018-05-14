Xiaomi, Daha İyi Kameralar İçin Yeni Bir Departman Kuracak

Xiaomi, bugüne kadar genelde düşük fiyatlara sahip ,dünyaca ünlü firmaların amiral gemileriyle yarışabilecek performansta telefonlarıyla karşımıza çıktı ama artık kameralarıyla da gündemde olmak için harekete geçiyor.

MyDrivers adlı haber sitesinin yaptığı habere göre Xiaomi'nin daha iyi kameralara sahip telefonlar üretmek için yeni bir kamera bölümü kurmayı planladığı iddia edildi. Çinli cep telefonu üreticisi, iyi özelliklere sahip uygun fiyatlı akıllı telefonlarıyla son birkaç yıldır oldukça popüler olmuştu. Bununla birlikte, Xiaomi'nin akıllı telefonlarında çok da kötü olmayan ama dikkat çekecek kadar iyi kameralar göremiyorduk. Aynı zamanda, Oppo ve Vivo gibi rakip Çinli üreticiler, premium kamera özelliklerine sahip akıllı telefonlara daha fazla eğilerek, kamera konusunda her zaman bir adım önde olmuştu.

Çinli haber sitesinin ele geçirdiğini iddia ettiği şirket içi yazışmalara göre, Xiaomi'nin daha iyi kameralı cep telefonları üretmeye odaklanacak yeni bir kamera departmanı kurarak bunu değiştirmek istediği bildiriliyor. Xiaomi'nin CEO'su Lei Jun'un şirket içi bir e-postada şirketin mobil bölümünde yeni bir kamera departmanı kurmaya çalıştığı belirtildi. Habere göre Çinli şirket, akıllı telefon kameralarını en öncelikli konu haline getirmeyi planlıyor.

Fotoğraf ve kamera özelliklerinin birçok alıcı için nasıl önemli bir faktör haline geldiğinin farkında olan şirket, bu yıl çıkarttığı Mi MIX 2S modelinde büyük başarı yakaladı. Kamera derecelendirme web sitesi DxOMark'ta Mi MIX 2S, iPhone X ve Huawei Mate 10 Pro ile birlikte etkileyici bir şekilde 97 puan almıştı. Bakalım bu departmanın önümüzdeki günlerde piyasaya sürülmesi beklenen Mi 7 modeli üzerinde hünerlerini görebilecek miyiz?