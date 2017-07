Akıllı ev asistanı alanında şuan lider konumda bulunan Amazon'a bir rakip de Xiaomi'den geldi

Mi AI Speaker'ı ortaya çıkaran Xiaomi, Amerika başta olmak üzere tüm dünyada Amazon'un akıllı asistanı Alexa ve donanımı Echo'ya rakip olmak istiyor.

Yüksek kaliteli hoparlörleri ve altı farklı mikrofonu bulunan cihaz, rakipleri gibi her yönden ve her mesafeden gelen sesleri algılayabiliyor. En önemlisi de, içinde bulunan yapay zeka destekli asistan. Sesli komutlarla hava durumunu okuması, müzik çalması, haberleri ulaştırması ya da notlar alması mümkün. Bunları her şey yapabiliyor diyebilirsiniz ama unutmayın, bu cihaz 45 dolara tüm bunları yapıyor.

Mi AI Speaker üçüncü parti yazılımlara da destek sunarak donanımın geliştirilmesine izin verecek. Evde bulunan diğer Xiaomi ürünlerine bağlanarak onları da kontrol edebilecek ürünün kontrol alanında Mi TV, Mi Box, Mi Robot Elektrik Süpürge ve Mi Akıllı Giriş'e takılmış tüm aptal cihazlar yer alıyor.

Çin'de yaşayan ve ürünün testlerine girmek isteyenler sadece 1 Yuan ödeyerek ürüne sahip olabilecekler ancak bu sadece 1.000 kişiyle sınırlı. Bunun karşılığında bu kişilerden hoparlörü denemeleri ve "eğitmeleri" istenecek. Mi AI Speaker'in dünya çapında nerelerde satın alınabilir olacağını bilmiyoruz ancak ithalat yoluyor ülkemize gelmesi mümkün görünüyor.