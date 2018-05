Xiaomi'nin tansiyon hastaları için geliştirdiği akıllı tansiyon aleti iHealth'i inceledik.

Akıllı telefon konusunda dünyanın en çok konuşulan üreticileri arasında yer alan Xiaomi, son dönemde akıllı telefon dışında ürettiği cihazlarla da konuşuluyor. Akıllı saat, lamba, havlu gibi ürünlerle adından söz ettiren şirket, bunlar dışında akıllı tansiyon aleti de üretti.

Xiaomi tarafından üretilen iHealth isimli akıllı tansiyon aleti, düzenli olarak kan basıncınızı yani tansiyonunuzu ölçebilir ve nabız değerlerini düzenli olarak akıllı telefonunuza göndererek depolayabilir. Bunun için yalnızca Wi-Fi bağlantısı ve telefonunuza kurduğunuz Xiaomi Mi Home uygulamasına ihtiyaç duyan cihaz, hem tansiyon hastası olan hem de bu konuda şüpheleri olan insanların düzenli olarak kontol yapabilmesini sağlıyor.

2200mAh Li-On bataryaya sahip cihazın 4.3 inçlik renkli geniş bir ekranı bulunuyor. Yalnızca 350 gram ağırlığı olan akıllı tansiyon aleti, her an her yere götürebileceğiniz bir cihaz olarak tasarlandı.

Xiaomi Akıllı Tansiyon Aleti Özellikleri

2200 mAh Lion Batarya

4.3-inç Renkli Geniş Ekran

Sesli Bildirim

Tansiyon Ölçme

Nabız Ölçme

350 gram ağırlık

105 cm genişlik

0 kPa - 40 kPa kan basınç aralığı

40 - 180 nabız ölçüm aralığı

Wi-Fi IEEE 802.11 b / g / n 2.4GHz bağlantı

Anneler gününün de yaklaşmasıyla, anneniz, anneanneniz, babaanneniz gibi büyüklerinize son derece işlerine yarayacak bir hediye alabilir, bu sayede onların sağlıklı olmalarına yardımcı olabilirsiniz. Her yaştan insanın kolaylıkla kullanabileceği bu akıllı tansiyon aletinin Teknostore sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.