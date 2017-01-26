Xiaomi’de devrim yaparak muhteşem bir iş çıkartan Hugo Barra, şimdi de Oculus için çalışacak.

Geçtiğimiz günlerde Xiaomi’den ayrıldığını açıklayan Hugo Barra’nın yeni rotasının tekrar Silikon Vadisi olacağından bahsetmiştik. Şimdi ise resmi olarak yeni adresi belli oldu. Xiaomi’de devrimsel yenilikler yaparak basit bir Çin firması olan markayı küresel ve dünyanın en popülerlerinden biri haline getiren Barra, artık Facebook’ta.

Facebook’un sanal gerçeklik takımının başına geçen efsane, artık Oculus için yenilikler ve projeler üretecek. Oculus ekibinin başındaki isim olarak hem sanal gerçeklik dünyasında hem de artırılmış gerçeklik için çalışmalar yapacak olan Barra, Mark Zuckerberg’ün yeni kankisi olmuş gibi.

Bakalım Mark ve Hugo ikilisi Oculus ekibiyle beraber 2017 ve sonrasında bizlere hangi yenilikleri sunacak. Özellikle Barra'nın ileri görüşlülüğü ve inovatif düşüncesi Oculus ve haliyle sanal gerçeklik dünyasında büyük yenilikler getirecektir.