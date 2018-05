Xiaomi’nin Gece Görüşlü Güvenlik Kamerası: Yi Outdoor 1080p

Ev veya işyeri için güvenlik kamerası almak isteyen kişiler, Xiaomi’nin geliştirdiği ve kaydedilen görüntüleri anlık olarak buluta depolayan gece görüşlü IP güvenlik kamerasını çok sevecekler.

Ürettiği her türden teknolojik ürünle adından sıkça söz ettiren Xiaomi, gece görüşe sahip güvenlik kameraları konusunda da son derece iddialı. Şirketin bu alanda en başarılı ürünlerinden olan Xiaomi Yi Outdoor 1080p Gece Görüşlü IP Kamerası, hem evlerinizi hem de işyerlerini daha güvenli hale getirmek için geliştirildi. Su ve toza karşı dayanıklı olan gece görüşlü kamera, caydırıcı alarm gibi özelliklerle sizi, çevrenizdeki insanları ve varlığınızı korumak için çok güzel bir alternatif olarak karşınıza çıkıyor.

Görüntüleri anlık olarak bulut depolama üzerine kaydedebilen kamera, bu sayede çekilen görüntülerin güvenli bir şekilde saklanmasını sağlıyor. Hem daha önce bulut depolama alanına kaydettiği görüntüleri hem de anlık olarak kaydedilen görüntüleri Yi Home uygulaması üzerinden takip etmenizi sağlayan kamera, gece görüşü özelliği ile en tehlikeli saatlerde bile sizin güvenliğinizi sağlamaya çalışır.

Son derece basit adımlarla kamerayı çalıştırıp kurabilmenize olanak sağlayan Yi Outdoor IP Kamera, Wi-Fi ağınıza bağlanır ve internete erişimiz olduğu her an görüntüleri anlık olarak kaydeder. Eğer kameranızı Wi-Fi üzerine bağlamak istemiyorsanız, microSD kart desteği sayesinde, kaydedilen görüntülere istediğiniz an ulaşabilirsiniz.

Xiaomi Yi Outdoor 1080p Gece Görüşlü Kamera Ne İşe Yarar?

Xiaomi Yi Outdoor, evinizde, işyerinizde, garajınızda veya size ait olan herhangi bir yerde güvenlik önlemi almak istediğinizde 24 saat koruma sağlamayı hedefler. Bunun için 1080p Full HD çözünürlükte kayıt yapan kamera, gece görüşü sayesinde hiçbir ışık huzmesinin olmadığı zamanlarda bile sizi korumaya devam eder. Üzerinde herhangi bir buton veya ekran bulunmayan kamera, hırsızlara zor anlar yaşatacaktır.

Xiaomi Yi Outdoor 1080p Gece Görüşlü Kamera Teknik Özellikleri

Bağlantı: WiFi 2.4G Hz

Depolama: Yi Cloud ya da Micro SD Kart (max. 32 GB)

Çözünürlük: 1080p/20 fps

Lens: 110° Geniş Açı

Güç: 5V/1A

Caydırıcı Alarm

Gelişmiş Gece Görüşü

İki Taraflı Ses

Hassas Hareket Algılama Sensörü

Bulut Depolama

Suya ve Toza Dayanıklılık

3 Metre Kablo

Ağırlık: 252g

IP Sertifikası: IP65

Boyut: 11.50 x 8.00 x 3.00cm

Eğer IP Kamera satın almak istiyor, ancak Xiaomi’nin gece görüşlü kamerasını beğenmediyseniz buraya tıklayarak Teknostore’da bulunan diğer kameralara göz atabilirsiniz.