Xiaomi: Kâr Marjımız %5’i Asla Geçmeyecek!

Son yılların yükselen markası olan Xiaomi, net kar marjlarının hiçbir zaman %5'in üzerine çıkmayacağını, çıktığı takdirde ise fazladan alınan kârın tüketicilere geri iade edileceğini söyledi.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, yeni orta seviye akıllı telefonu Mi 6X’in lansmanı sırasında kullanıcılarının gönüllerine su serpen bir açıklama gerçekleştirdi. Akıllı telefonlar, nesnelerin interneti ve Lifestyle ürünlerinde %5 net kâr marjını hiçbir zaman aşmayacaklarını belirten Xiaomi, aşması halinde ise fazladan aldıkları ücretleri tüketicilere iade etmenin bir yolunu bulacaklarını dile getirdi.

Xiaomi’nin bu yeni satış politikası, şirketin kısa vadede büyük kazançlar elde etmek yerine uzun vadede kullanıcıların güvenini kazanarak daha fazla ürün satışı gerçekleştirmeyi tercih ettiğini gösteriyor. Xiaomi, yeni politikası için donanım, internet servisleri ve yeni perakendeciliği kapsayan ‘triatlon’ iş modelini oluşturdu.

Şirketin iddiasına göre Xiaomi, tüm dünyada yaşanan akıllı telefon satışlarındaki düşüş trendinde artış göstermeyi başaran tek marka. Ayrıca yine şirketin açıklamasına göre 10.000 mAh’lik bir powerbank’in ortalama fiyatı 130 TL seviyesindeyken Xiaomi yalnızca 45 TL’ye sattı. Şirket, yeni Mi 6X’in de rakiplerinin çok altında bir fiyata sahip olduğunu belirtti.

Xiaomi’nin hedefi yalnızca akıllı telefon satmak değil. Şirket, akıllı ev yaşam tarzının benimsenmesini ve herkese ulaştırılmasını da hızlandırmayı amaçlıyor. Bu nedenle de Mi ekosistemi nesnelerin interneti ve Lifestyle ürünler ile giderek genişliyor. Yaklaşık 20 bin çalışanı bulunan Xiaomi’nin yıllık geliri 64 milyar TL’yi aşmış durumda.