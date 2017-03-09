Xiaomi’den Intel İşbirliği İle Akıllı Ayakkabı Geliyor!

Xiaomi, daha önce Li-Ning adlı firma ile ortak çalışmayla ürettiği akıllı ayakkabısı Li-Ning Smart yerine şimdi de Çinli firma Intel ile beraber çok daha iyi bir akıllı ayakkabı sunacak.

Neredeyse teknolojinin girebileceği her alana girmiş olan Xiaomi, geçtiğimiz sene bir de akıllı ayakkabı sunmuştu. Çinli spor malzemeleri üreten firma olan Li-Ning ile ortaklaşa üretilen Li-Ning Smart, bizim incelememize de konu olmuş, uygun fiyatına rağmen başarılı bir akıllı ayakkabı sunumuydu.

Şimdi ise işleri bir adım daha ileri götüren Xiaomi, Intel ile işbirliğine giderek çok daha iyi bir akıllı ayakkabı sunuyor. 90 Minutes Ultra Smart Sportswear gibi uzunca bir isim verdiği ayakkabısı ile 45 Dolar fiyatıyla da oldukça uygun bir sistem sunacak.

2 aylık batarya süresine sahip özel çip barındıran ayakkabı, adım, yürüme ya da koşma durumu, tırmanış gibi ayrımları yapabilecekken veri olarak ise, adım, mesafe ve kalori harcamasını sizlere sunacak.

Mavi/siyah, siyah ve pembe renk seçeneklerine sahip olacak olan bu ayakkabı, daha önce incelediğimiz ve yukarıda kısaca bahsettiğim Li-Ning Smart’ın yeni versiyonu ve daha gelişmişi olarak kabul edilebilir.

Aşağıdan da Li-Ning Smart incelememize göz atarak aynı şekilde bu ayakkabının da nasıl performans sunacağını görebilirsiniz;