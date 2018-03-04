Xiaomi'den Neredeyse Yüzde Yüz Ekranlı Telefon!

Xiaomi Mi Mix 2S' in yeni tanıtım görüntüleri yayınlandı. Görüntü, telefonun çerçevesiz, ön tarafın neredeyse yüzde yüz ekran olduğunu işaret ediyor!

Xiaomi firmasının Mi Mix 2S modeline ait yeni yayınlanan tanıtım görüntüleri, neredeyse çerçevesiz, %100 ekran-kasa oranına sahip bir telefonu işaret ediyor. Aslında, önceki görüntülerden farklı olarak, bu görüntülerde ön kamerayı göremiyoruz; bu da fotoğrafın gerçekliğini düşündürüyor doğrusu. Bu görüntüler, şimdiye kadarki en yüksek ekran-kasa oranı ile uzun süredir beklenen Full-Screen 3.0 teknolojisini gösteriyor olabilir.

Sızdırılmış şema ve birkaç fotoğrafta, selfie kamera için sağ üst köşede küçük bir çentik işaret edilse de, tanıtım olduğu iddia edilen görüntüleri hiçbir çentik içermiyor. Tanıtım görselinde, Xiaomi Mi Mix 2S'in arka tarafını da görmekteyiz. Cam veya seramik izlenimi veriyor ve görüntüde ahizenin beyaz rengi tamamen seramik bir tasarımı işaret ediyor. Arka kapakta, dikey şekilde konumlandırılmış çift kamera, çift LED flaş ve kameranın alt tarafında bir parmak izi okuyucu bulunuyor.

Yakın zamandaki söylentiler, amiral gemisinin Vivo X20 Plus UD gibi ekranın altına konumlandırılacak bir parmak izi okuyucuyla geleceğini öne sürdü ancak bu sızıntıya göre bu durum böyle olmayacak. Xiaomi Mi Mix 2S'in, Samsung Galaxy S9'da bulunan, 2.9 GHz'lik frekansta çalışan sekiz çekirdekli Snapdragon 845 yongasetiyle birlikte çıkacağı doğrulandı. Qualcomm'un şu an için en güçlü işlemcisi ve bazı söylentilere göre de, cihaz, bu işlemcinin özel bir versiyonuyla çıkacak. Fakat bu husus, henüz doğrulanmadı. Cihazın resmi tanıtımı 27 Mart'ta olacak. Fiyatlandırması ve kullanılabilirliği hakkında hâlâ detay yok. Bilgiler geldikçe sizinle paylaşacağız. Peki siz Mi Mix 2S hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın.