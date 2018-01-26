4GB RAM'li Bir Xiaomi Redmi 5 Varyantı Satışa Çıktı!

Xiaomi, gerçekleştirdiği tanıtım etkinliğinde Redmi 5 modeli için 2 ve 3GB RAM'li iki farklı versiyon tanıtmıştı. Fakat şirket sessiz bir şekilde web sitesi üzerinden 4GB RAM'li Redmi 5 modelini satmaya başladı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, bir ay kadar önce yeni akıllı telefonları Redmi 5 ve Redmi 5 Plus’ı tanıtmıştı. Xiaomi Redmi 5, 2GB RAM+16GB depolama alanı ve 3GB RAM+32GB depolama alanı olmak üzere iki farklı versiyon ile piyasaya sürmüştü.

Xiaomi, uygulamaların artan bellek ihtiyacı ve tüketici talebini göz önünde bulundurmuş olacak ki web sitesinde sessiz sadasız bir şekilde üçüncü bir Xiaomi Redmi 5 varyantı satışa sundu. Yeni varyantın tek farklı yanı ise 4GB RAM’e sahip olması.

Xiaomi Redmi 5 Özellikler (3. varyant)

İşlemci: Snapdragon 450

RAM: 4GB

Depolama: 32GB

Ekran: 5.7 inç Full HD+

Arka Kamera: 12MP

Ön Kamera: 5MP

Batarya: 3300mAh

İşletim Sistemi: Android 7.1.2 Nougat

Siyah, açık mavi, altın ve rose gold olmak üzere 4 farklı renk seçeneği bulunan yeni Xiaomi Redmi 5 varyantı, 174 dolar (660 TL) fiyat etiketine sahip. Diğer Redmi 5 varyantları ise yaklaşık 540 TL ve 600 TL fiyat etiketlerine sahipti.