4GB RAM'li Bir Xiaomi Redmi 5 Varyantı Satışa Çıktı!

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, bir ay kadar önce yeni akıllı telefonları Redmi 5 ve Redmi 5 Plus’ı tanıtmıştı. Xiaomi Redmi 5, 2GB RAM+16GB depolama alanı ve 3GB RAM+32GB depolama alanı olmak üzere iki farklı versiyon ile piyasaya sürmüştü.
Xiaomi, uygulamaların artan bellek ihtiyacı ve tüketici talebini göz önünde bulundurmuş olacak ki web sitesinde sessiz sadasız bir şekilde üçüncü bir Xiaomi Redmi 5 varyantı satışa sundu. Yeni varyantın tek farklı yanı ise 4GB RAM’e sahip olması.
Xiaomi Redmi 5 Özellikler (3. varyant)
İşlemci: Snapdragon 450
RAM: 4GB
Depolama: 32GB
Ekran: 5.7 inç Full HD+
Arka Kamera: 12MP
Ön Kamera: 5MP
Batarya: 3300mAh
İşletim Sistemi: Android 7.1.2 Nougat
Siyah, açık mavi, altın ve rose gold olmak üzere 4 farklı renk seçeneği bulunan yeni Xiaomi Redmi 5 varyantı, 174 dolar (660 TL) fiyat etiketine sahip. Diğer Redmi 5 varyantları ise yaklaşık 540 TL ve 600 TL fiyat etiketlerine sahipti.