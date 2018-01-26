  • 4GB RAM'li Bir Xiaomi Redmi 5 Varyantı Satışa Çıktı!

Xiaomi'den Sürpriz Hamle: 4GB RAM'li Bir Redmi 5 Varyantı Satışa Çıktı!

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Xiaomi, gerçekleştirdiği tanıtım etkinliğinde Redmi 5 modeli için 2 ve 3GB RAM'li iki farklı versiyon tanıtmıştı. Fakat şirket sessiz bir şekilde web sitesi üzerinden 4GB RAM'li Redmi 5 modelini satmaya başladı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, bir ay kadar önce yeni akıllı telefonları Redmi 5 ve Redmi 5 Plus’ı tanıtmıştı. Xiaomi Redmi 5, 2GB RAM+16GB depolama alanı ve 3GB RAM+32GB depolama alanı olmak üzere iki farklı versiyon ile piyasaya sürmüştü.
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Xiaomi, uygulamaların artan bellek ihtiyacı ve tüketici talebini göz önünde bulundurmuş olacak ki web sitesinde sessiz sadasız bir şekilde üçüncü bir Xiaomi Redmi 5 varyantı satışa sundu. Yeni varyantın tek farklı yanı ise 4GB RAM’e sahip olması.

Xiaomi Redmi 5 Özellikler (3. varyant)

İşlemci: Snapdragon 450

RAM: 4GB

Depolama: 32GB

Ekran: 5.7 inç Full HD+

Arka Kamera: 12MP

Ön Kamera: 5MP

Batarya: 3300mAh

İşletim Sistemi: Android 7.1.2 Nougat

Siyah, açık mavi, altın ve rose gold olmak üzere 4 farklı renk seçeneği bulunan yeni Xiaomi Redmi 5 varyantı, 174 dolar (660 TL) fiyat etiketine sahip. Diğer Redmi 5 varyantları ise yaklaşık 540 TL ve 600 TL fiyat etiketlerine sahipti.

Kaynak : https://www.androidauthority.com/xiaomi-redmi-5-4-gb-ram-832973/
Etiketler: Xiaomi Redmi 5
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