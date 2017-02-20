Xiaomi'den Uygun Fiyatlı İki Telefon Geliyor!

Çin sertifikasyon kurumu TENAA’nın onayladığı Xiaomi markalı iki yeni telefonun Redmi 5 serisine ait olduğu tahmin ediliyor. Bununla birlikte telefonun özellikleri de tüm detaylarıyla ortaya çıktı.

Çin sertifikasyon kurumu TENAA, Xiaomi markalı iki yeni akıllı telefonu onayladı. Model numaraları MAE136 ve MBE6A5 olan bu telefonlar, yeni uygun fiyatlı Redmi cihazlar gibi görünüyor. MAE136 model numaralı telefon Redmi 5, MBE6A5 model numaralı telefon ise Redmi 5’in diğer modeli olabilir. İki telefonun da teknik özelliklerini aşağıdan inceleyebilirsiniz. Xiaomi MAE136 Teknik Özellikleri 5 İnç HD IPS Ekran

Qualcomm Snapdragon 430 İşlemci (Adreno 505 Grafik İşlemci)

3 GB LPDDR3 RAM

32 GB Dahili Depolama Alanı (128 GB’a Kadar MicroSD Kart Desteği)

Android Marshmallow İşletim Sistemi (MIUI 8 Kullanıcı Arayüzü)

Hibrit Çift SIM Kart Desteği (Mikro + Nano / MicroSD)

13 MP Arka Kamera (Aşama Algılamalı Otomatik Odaklama, LED Flaş, Full HD Video Kaydı)

5 MP Ön Kamera

4000 mAh Batarya

Boyutlar: 139,24 × 69,94 × 8,65 mm

Ağırlık: 170 gr

Parmak İzi Tarayıcısı

Kızıl Ötesi Sensörü

4G VoLTE Desteği Xiaomi MBE6A5 Teknik Özellikleri 5,5 İnç Full HD Ekran

MediaTek Helio X20 / X25 İşlemci (Mali-T880 MP4 Grafik İşlemcisi)

3 GB RAM

64 GB Dahili Depolama Alanı (MicroSD Kart Desteği)

Android Marshmallow İşletim Sistemi (MIUI 8 Kullanıcı Arayüzü)

Hibrit Çift SIM Kart Desteği (Mikro + Nano / MicroSD)

13 MP Arka Kamera (Aşama Algılamalı Otomatik Odaklama, Çift Tonlu LED Flaş)

5 MP Ön Kamera

4000 mAh Batarya

Boyutlar: 151 x 76 x 8,35 mm

Ağırlık: 170 gr

Parmak İzi Tarayıcısı

Kızıl Ötesi Sensörü

4G VoLTE Desteği Atom Parçalayanlar İçin Parmak İzi Okuyuculu USB Bellek İncelemesi