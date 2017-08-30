Çerçevesiz Rüyaya Devam: Mi Mix 2'nin Tanıtım Günü Açıklandı

Xiaomi'nin geçen yıl çıkararak çerçevesiz telefon akımını başlattığı modelinin devam sürümünde işleri iyice kızıştırması bekleniyor.

Akıllı telefon dünyasının hızlı çocuğu Xiaomi, Çinin kalbinden kopup tüm dünyaya geçen yıl yeni bir ürün çıkarabildiğini göstermişti. Mi Mix modeliyle başlatılan çerçevelere karşı savaş, bu yıl da son hızıyla devam ediyor. Yenilecek taraf şimdiden belli, çerçevelerin önümüzdeki yıl sonu gelecek gibi görünüyor.

Weibo'da Xiaomi tarafından paylaşılan görselde, Mi Mix 2'nin ilk posteri yer alıyor. Postere göre akıllı telefonun resmi tanıtımı 11 Eylül'de gerçekleşecek. Geçen yılki gibi bu yıl da telefonu hakkında çok iyi sır tutan Xiaomi, Mi Mix 2 hakkında bize neredeyse hiç bilgi akışı sağlamadı. Cihazın bu sayede elde edeceği "wow" faktörünü göz önüne alırsak iyi bir strateji diyerek haklarını veriyoruz.

Geçen yıl neredeyse bulunmayan çerçeveleri bu yıl iyice azaltacağını tahmin ettiğimiz Xiaomi, telefonuna 3D yüz tanıma teknolojisini de ekleyecek. Performans olarak hiç bir kutuyu boş bırakmayacak cihaz, Qualcomm Snapdragon 835, 6 ve 8 GB RAM, Android 7.1.1 Nougat ile gelecek. Depolama olarak 128 ve 256 GB'lık versiyonları beklenen telefon bu yıl ekran çözünürlüğünde de bir artış yaparak 2540x1440 piksellik 6,4 inçlik bir ekran ile gelecek. Batarya ise çılgın bir 4.500 mAh'lik üniteden oluşuyor.

11 Eylül'de tanıtılacak akıllı telefon hakkında detayları öğrenmek için takipte kalın.