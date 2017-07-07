Xiaomi, Dünya Çapında 23 Milyon Telefon Satarak Rekor Kırdı

2017 yılının ikinci çeyreğinde dünya genelinde 23 milyon adet telefon satan Xiaomi, şirket rekorunu kırdı.

2016 yılında düşük satışlar ve genel olarak zayıf bir dönem geçiren Xiaomi, 2017 yılının ikinci çeyreğinde parlak bir dönem geçirdi.

Çinli üreticinin dünya çapında en çok sattığı model Xiaomi Redmi Note 4 oldu. CEO Lei Jun açıklamasında bir önceki çeğreğe göre satışlarda %70 artış sağladıklarını belirtti.

Bunun nedenleri arasında olumlu ekonomik durum ve Hindistan'daki %328'lik satış patlaması gösteriliyor. Bu büyük satış rakamlarının ardından bildiğiniz üzere firma Hindistan'a bir ofis bile açmıştı.

2017 yılında 14,7 milyar dolarlık gelir elde etmeyi tahmin eden şirket, 2018 yılında ise 100 milyon telefon satışı şeklinde iddialı bir hedef belirlemiş durumda.