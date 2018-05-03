Xiaomi, Dünyanın En Büyük Dördüncü Akıllı Telefon Üreticisi!

Xiaomi'nin yükselen popülaritesi nihayet resmileşti. 2018 yılı birinci çeyrek itibari ile akıllı telefon pazarındaki payını %8.2'ye yükselten Xiaomi, Oppo'yu geride bırakarak dünyanın en büyük dördüncü akıllı telefon üreticisi oldu.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi’nin özellikle son birkaç yıldaki çıkışı ile kendine dünya çapında ün ve hayranlar kazandırdığını zaten biliyoruz. Fakat şirket, son bir yılda akıllı telefon satışlarında %125’lik bir artış gerçekleştirerek başarısını taçlandırdı ve dünyanın en büyük 4. akıllı telefon üreticisi konumuna geldi.

Strategy Analytics’in yayınladığı rapora göre akıllı telefon satışlarında bir düşüş söz konusu. 2017 yılının ilk çeyreğinde 353,8 milyon birim olan akıllı telefon satış miktarı, 2018 yılının ilk çeyreğinde 345,4 milyon birime geriledi. Akıllı telefon satışlarındaki düşüşe rağmen Xiaomi, inanılmaz bir yükseliş göstererek Oppo’yu bir basamak aşağı itti ve 4. sıraya oturdu.

Xiaomi, 2018’in ilk çeyreğinde 28,3 milyon akıllı telefon satarak %8.2’lik bir pazar payının sahibi oldu. Bu pay, 2017’nın ilk çeyreğinde %3.6 seviyesindeydi. Aradaki fark, Xiaomi’nin bu bir yıllık süreçte kendine ciddi miktarda müşteriyi çekmeyi başardığını gösteriyor. Oppo ise bu süreçte %7.8 olan pazar payını %7’ye düşürerek yerini Xiaomi’ye kaptırdı.

Akıllı telefon piyasasındaki liderliğini sürdüren Samsung, yılın ilk çeyreğinde 78.2 milyon birim satarak %22.6’lik pazar payının sahibi oldu. 52.2 milyon birim satan Apple %15.1 ile ikinci sırada kalmaya devam ediyor. 39.3 milyon birim satan Çinli Huawei ise %11.4 ile üçüncü sıradaki yerini korudu.