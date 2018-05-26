Xiaomi biri curved ekranlı olmak üzere 4 yeni televizyonunu kullanıcıların beğenisine sundu. Çinli şirketin Mi 8 lansmanı ile beraber genel satışlara başlaması bekleniyor.

Xiaomi, Mi TV 4C, Mi TV 4X ve Mi TV 4S modellerine 4 farklı televizyon ekledi. 32 inç ile 55 inç arasında değişen boyutlardaki televizyonların içerisinde curved ekranlı bir model de bulunmakta. Televizyonların vergiler hariç 750 TL'den 2500 TL'ye kadar değişen fiyatlarla alıcısıyla buluşması beklenmekte. Televizyonların, Xiaomi'nin yeni arayüzü ile kutudan çıkması bekleniyor.

Xiaomi Mi TV 4C

Mi TV 4C, 1366 × 768 piksel WXGA çözünürlükte bir panele sahip olacak. TV, 178 derecelik bir görüş açısı, 6,5ms'lik yanıt süresi ve 60Hz'lik bir yenileme hızı ile geliyor. ARM tabanlı gelişmiş çok çekirdekli işlemci tarafından desteklenmektedir. Televizyonun 1GB RAM ve 4GB dahili depolama ile birlikte gelmesi bekleniyor. 32 inçlik televizyonun yaklaşık 750 TL olacağı düşünülüyor.

Xiaomi Mi TV 4S

Xiaomi, mevcut Mi TV 4S serisine 43 inç ve 55 inç boyutlarında iki yeni model ekledi. Her iki modelin de 4K ekranı bulunmakta. 43 inçlik modelin 8ms tepkime süresi, 60Hz yenileme hızı ve 178 derecelik görüntüleme açısı ile standart düz ekrana sahip olacağı açıklandı. Daha büyük olan televizyonun ise detayları açıklanmayan kavisli bir panele sahip olacağı belirtildi. 43 inçlik model 1GB RAM ve 8GB depolama alanı sunarken, 55 inçlik curved olan model ise 2 GB RAM ve 8GB dahili depolama alanı sunuyor. 43 inçlik modelin yaklaşık 1400 TL, curved ekranlı olan 55 inçlik modelin ise yaklaşık 2500 TL olması beklenmekte.

Xiaomi Mi TV 4X

Son olarak tanıtılan model ise ultra-ince çerçeveli 4K UHD paneli ile birlikte gelen 55 inçlik Mi TV 4X modeli. Televizyon, 1.5GHz Cortex-A53 işlemci ve 750MHz Mali-450 MP3 görüntü birimi ile desteklenmekte. Bu özelliklere ek olarak 2GB RAM ve 8GB dahili depolama alanı olacağı belirtildi. Dolby ses sistemi ile desteklenen televizyonun fiyatının yaklaşık 2000 TL olması bekleniyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, özellikle uygun fiyatlı curved televizyonu ile büyük başarı yakalayacak gibi durmakta. Bakalım Xiaomi'nin yeni televizyon modelleri, ülkemize ithal edildikten sonra hangi fiyatlara satışa sunulacak?