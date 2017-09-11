Telefonlarını bir bir tanıtmaya devam eden Xiaomi, Mi MIX 2’nin ardından bir diğer cihazı Mi Note 3’ün de duyurusunu gerçekleştirdi.

Xiaomi, Note serisinin yeni üyesi Mi Note 3’ü Mi MIX 2 ile birlikte Çin’in başkenti Pekin’de duyurdu. İLGİLİ HABER Ş-A-H-A-N-E: Xiaomi, Çerçevesiz Ekranlı Yeni Telefonu Mi MIX 2’yi Duyurdu! 5.5 inçlik 1080p ekranla birlikte gelen Mi Note 3, 8 çekirdekli Snapdragon 660 işlemciye sahip. 12 MP çözünürlüğünde 2x optik zum + portre mod özelliklerine sahip çift arka kameranın yer aldığı Mi Note 3’te yapay zeka uyumlu özelliğinin yer aldığı 16 MP’lik ön kamera bulunuyor. Parmak izi sensörünün yanı sıra ön kısmında yüz ile ekran açma özelliği bulunan Mi Note 3, kıvrımlı ekran ve tamamıyla alüminyum kaplama ile gelecek. Quick Charge 3.0 destekli 3500mAh büyüklüğünde bataryası bulunan Mi Note 3’ün fiyatları ise 64 GB hafıza versiyonu 383, 128 GB versiyonu 445 dolar olacak. Yakında Mi.com üzerinden satın alınabilecek Mi Note 3’ün tüm özellikleri sırasıyla şöyle: 5.5 inç büyüklüğünde Full HD çözünürlüklü ekran

14nm 8 çekirdekli Snapdragon 660 işlemci ve Adreno 512 grafik işlemcisi

6 GB RAM ve 64 / 128 GB dahili hafıza alternatifleri

MIUI 9 destekli Android 7.1 Nougat işletim sistemi

OIS destekli, 4K video kaydı yapabilen, f/1.8 aralıklı ve çift ton LED flaşlı 12 MP ve f/2.6 aralıklı + 52mm portre lensli 12 MP çözünürlüğünde iki arka kamera

16 MP çözünürlüğünde ön kamera

Parmak izi sensörü

Boyut: 152.6×73.95×7.6 mm, ağırlık: 163 gram

Quick Charge 3.0 destekli 3500mAh büyüklüğünde batarya

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