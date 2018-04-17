Xiaomi, Mi 6X İçin Yeni Bir Reklam Videosu Yayınladı

Xiaomi'nin bir hafta sonra tanıtması beklenen Mi 6X ile ilgili detaylar her geçen gün gelmeye devam ediyor. Bugün ise telefonun tasarım detaylarını gözler önüne seren bir reklam videosu yayınlandı.

Xiaomi'nin yeni telefonu Mi 6X'in tanıtımına bir hafta kala, telefonun neredeyse tüm detayları ortaya çıktı. Birkaç gün önce render görüntüleri yayınlanan Mi 6X, bu sefer de Xiaomi tarafından hazırlanan bir reklam videosunda görüntülendi.

Dikey olarak konumlandırılmış çift arka kamera ve arka tarafa yerleştirilmiş parmak izi okuyucusunu doğrulayan video, aynı zamanda telefonun oldukça çeşitli renk seçeneklerine sahip olacağını da ortaya koyuyor. Siyah, kırmızı, altın ve mavi renk seçenekleriyle gelecek olan Mi 6X, kamera özellikleri bakımından da iddialı olacak.

Ön ve arkada 20 MP'lik kameralara yer verilen Mi 6X'in, arka tarafta yer alan ikinci kamerasıyla net bir bilgi bulunmuyor. 5.99 inçlik 2160*1080 çözünürlüğünde 18:9 ekranla gelecek olan telefonun işlemci konfigürasyonu ise henüz belirsiz. Daha önce Snapdragon 626 ile geleceği iddia edilen Mi 6X için, iki farklı iddia daha ortaya atılmıştı: Helio P60 ve Snapdragon 660.

Mi 6X ile ilgili en son ortaya atılan ve en kuvvetli iddia ise Snapdragon 660 ile gelecek olması. 4 GB / 6 GB RAM ve 64 GB / 128 GB depolama seçenekleriyle gelecek olan telefon, 2910 mAh boyutunda bir pile sahip olacak. Android Oreo işletim sistemine sahip olacak Mi 6X, Mi 5X modelinin devamı niteliğinde olacak. Peki siz Mi 6X ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Telefonun tasarımını nasıl buldunuz?